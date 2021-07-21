Cizre'de Yeni Karar! Esnaf Kepenk Kapattı

Tarihin en sıcak günleri Cizre'de yaşanırken caddelerde de in cin top oynadı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Cizre'de vatandaşların evlerine kapanması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Esnafın kepenk kapattı Cizre'de Meteoroloji, ölçümler yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cizre'de son 60 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı. Vatandaşlar sıcaktan etkilenmemek adına saat sabah 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmama kararı aldı ve esnaf da bu sürede kepenk kapattı.

20 Temmuz 1998 tarihinde Meteoroloji’nin yapmış olduğu ölçümlere göre termometreler 48,5 dereceyi gösteriyordu. Son 60 yılın en sıcak günleri meydana gelirken dün termometrelerin 49 dereceyi göstermesi de dikkat çekti. Kendi rekorunu 23 sene sonra kıran Cizre'de hava sıcaklığı 50 dereceye ulaştı. Vatandaşlar ise saat sabah 11.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterdi.

Sabah açtığı iş yerlerini sabah 11.00 gibi kapatan ilçe esnafı, akşam 17.00’a kadar evinde istirahat etme kararı aldı. Vatandaşlar kavurucu sıcakta evlerinde klima ortamında dinlenmeye başladı ve gün ortasında dışarı çıkmama kararı aldı. Bu sebeple ilçede açıklanan saatler arasında çarşıda neredeyse in cin top oynadı.

Son 60 yılın en sıcak yaz ayını ve yaz günlerini yaşayan Cizreli vatandaşlar sıcak havaya rağmen bayram ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalıştı fakat serin yerlerde dinlenip beklemeye de özen gösterdi.

Sokak ve caddelerde parmakla sayılabilecek kadar insanın dışarıda bulunduğu Cizre kent merkezinde vatandaşlar Güneş ışınlarından korunmak istedi ve serin yerlerde kalmaya özen gösterdi.

Konu hakkında Abdurrahman İnce önemli açıklamalarda bulundu ve Cizre'de hava sıcaklığının genel olarak her sene 50 dereceye kadar ulaştığını ifade etti ve dün Cizre için sıcaklığın en yüksek olduğu gün olduğu bilgisini aktardı. Hava sıcaklığının neredeyse 55-56 derecelere kadar çıktığını ifade eden İnce, sıcak havaya rağmen günlük yaşantılarına devam etmeye çalıştıkları konusuna da vurguda bulundu.