Civan Canova'nın Kahreden Ölümü

Hayat verdiği birçok karakterle hatırlanan ve en son Üç Kuruş dizisinde rol alan usta oyuncu Civan Canova sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Henüz 67 yaşındayken hayattan ayrılan başarılı ismin ölümü meslektaşlarını ve sanatçının sevenlerini de yasa boğdu. Üç Kuruş dizisinde birlikte rol aldıkları oyuncu arkadaşları usta ismin cenazesinde hazır bulundu.

Sosyal Medyadan Paylaşım Yapmıştı

Usta isim Civan Canova birkaç hafta önce hastaneye yattığını ve tetkiklerinin devam ettiğini sosyal medya hesabından hayranlarına duyurmuştu. Kolunda başlayan sıkıntı yüzünden hastaneye başvurduğunu ileten usta isim daha sonra yapılan tetkiklerden sonra akciğerinde saptanamayan bir kitlenin varlığını bildirdi. Hastanede tedavi altındayken hayata gözlerini yuman Civan Canova'dan geriye bıraktığı video kaldı. Usta ismin vefat haberini ise başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok projede yer alan Civan Canova aynı zamanda Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'in de üvey oğluydu. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Çiçek Taksi, Atiye, Karadayı ve Üç Kuruş gibi projelerde yer alan usta oyuncunun son rol aldığı projedeki rol arkadaşlarıda sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yıllardır televizyon dizilerinde ve sinemalarda boy gösteren Civan Canova'yı sevenler ve sanat camiası oyuncunun vefat haberini adeta üzüntüyle karşıladı.

Rol Arkadaşları Veda Paylaşımında Bulundu

Üç Kuruş dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu Civan Canova'nın vefat haberinden sonra sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Genç oyuncu usta ismi ziyaret etmek istediklerini ve program yaptıklarını ama zamanın onlardan hızlı çıktığını ifade etti. Çok üzgün olduğunuda ekleyen Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra aynı dizide rol alan Aslıhan Malbora'da Civan Cancova için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

23 Ağustos Salı günü toprağa verilecek olan usta isim için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de veda töreni düzenlenecektir. Törenin ardından kabrine uğurlanacak Civan Canova'nın ani olan ölümü hayranlarınıda yasa boğdu. Hastalığının araştırılması sırasında vefat eden başarılı oyuncunun birçok seveni olduğu ve unutulmadığı da sosyal medya paylaşımları ve gelen mesajlardan anlaşıldı. En son Show Tv ekranlarında boy gösteren usta isme Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.