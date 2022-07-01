Çin Devlet Başkanı Xi, Yıldönümünden Önce Hong Kong'a Geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong'un Birleşik Krallık'tan Çin egemenliğine dönmesinin 25. yıldönümü münasebetiyle kutlamalar öncesinde yüksek hızlı trenle Hong Kong'a geldi.

Yıldönümü her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor ve bu yılki etkinlikler arasında şehrin yeni lideri John Lee'nin CEO olarak yemin etmesi yer alacak.

Ziyaretin , Xi'nin COVID-19 pandemisi başladığından bu yana Çin anakarası dışındaki ilk gezisi ve 2017'den bu yana Hong Kong'a yaptığı ilk ziyaret olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 2019'da büyük demokrasi yanlısı mitingler ve protestoların şehri sarmasından sonra geliyor .

Xi, varışından sonra yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde, Hong Kong birden fazla ciddi test yaşadı ve birden fazla risk ve zorluğun üstesinden geldi" dedi.

"Fırtınalardan sonra, Hong Kong ateşten yeniden doğdu ve sağlam bir canlılıkla ortaya çıktı."

Hong Kong'dan haber yapan Al Jazeera'dan Adrian Brown, şehrin “çok güçlü bir vatanseverlik temasına sahip pankartlar ve bayraklarla süslendiğini” ve bunun altında yatan mesajın etkin bir şekilde “Çin'in bir kez daha kontrol altına alındı” olduğunu söyledi.

“Bu çok güçlü bir sembolizm” diye ekledi.

Xi'nin Cuma günü yapılacak törene şahsen katılıp katılmayacağı, son haftalarda COVID-19 vakalarında yeniden canlanma nedeniyle Hong Kong medyasında tartışıldı. Çin ve Hong Kong, hastalığa karşı dünyanın en katı kurallarından bazılarını uygularken, anakara “dinamik COVID sıfır” politikası izlemeye devam ediyor.

Cuma günü resmi etkinliklere katılan binlerce katılımcının önceden otellerde karantinaya alınması ve günlük nükleik testlerden geçmesi istendi. Hong Kong Gazeteciler Derneği'ne göre, Hong Kong'un yerel ve uluslararası medyasının çoğu, aksine, akreditasyonları reddedildikten sonra katılmayacak.

Xi'nin gelişinden önce, Batı Kowloon istasyonunun yanı sıra Hong Kong'un yerel yönetim merkezinin yakınında ve Cuma günü Victoria Limanı'nın yanındaki bayrak kaldırma töreninin yapıldığı yerde güvenlik sıkılaştırıldı.

Eski güvenlik sekreteri Lee, kolonyal ve daha sonra devir sonrası memur olarak uzun bir kariyere rağmen yalnızca bir dönem görev yapan eski İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'ın yerini alacak.

Mayıs seçimlerinde tek genel müdür adayı olarak yarıştı ve sadece 1.500 seçmenden oluşan özel bir komite tarafından seçildi.