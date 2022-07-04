Çinli Xi İle Görüşen Hong Konglu Milletvekilinin COVID Testi Pozitif Çıktı

Çin liderinin geçen hafta bölgeye yaptığı nadir bir ziyaret sırasında Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşen Hong Konglu bir milletvekili, toplantıdan iki gün sonra COVID-19 için pozitif test ettiğini söyledi.

Şehrin en büyük Pekin yanlısı partisi olan Hong Kong'un İyileşmesi ve İlerlemesi için Demokratik İttifak'ın (DAB) bir parçası olan Steven Ho, Facebook'ta yaptığı bir duyuruya göre, 2 Temmuz'da koronavirüs için pozitif test etti ve kendini tecrit etti.

Ho, yerel yayıncı RTHK tarafından görüntülenen Xi ile bir fotoğrafta gösterildiği gün olan 30 Haziran'da virüs için negatif test ettiğini söyledi.

Xi, bölgenin İngiltere'den anakaraya 25. devir teslim kutlamasını kutlamak ve şehrin yeni lideri John Lee'ye yemin etmek için Hong Kong'daydı. Koronavirüs pandemisi başladığından beri Çin anakarası dışındaki ilk halka açık gezisiydi.

Xi'nin Hong Kong ziyareti öncesinde yetkililer, büyük bir güvenlik gücüyle birlikte koronavirüs testlerini ve karantina protokollerini artırarak pitoresk Victoria Limanı çevresindeki yolları ve hava sahasını kapattı.

Çin, virüsle birlikte var olmaya çalışan küresel bir eğilime karşı çıkarak, hemen hemen her ne pahasına olursa olsun tüm salgınları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir “sıfır COVID” politikasına bağlı kalıyor.

Ho, yerel yayıncı RTHK tarafından görüntülenen Xi ile bir fotoğrafta gösterildiği gün olan 30 Haziran'da virüs için negatif test ettiğini söyledi.

Xi'nin Hong Kong ziyareti, giden lider Carrie Lam'a yemin ettiği ve seyahati boyunca şehirde kaldığı 2017'den bu yana ilk ziyaretiydi.

Geçen haftaki ziyareti sırasında, Perşembe ve Cuma günleri Hong Kong'a geldi ama geceyi komşu Shenzhen'de geçirdi. Bu sefer nerede olduğu ve Shenzhen'i seçmesinin nedenleri resmi olarak doğrulanmadı.