Çin'in Üst Düzey Diplomatı Myanmar'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen yılki darbeden bu yana ülkeye ilk ziyaretini yaparken Myanmar ordusunu muhalifleriyle görüşmeye çağırdı.

Bölgesel bir toplantıya katılmak üzere Myanmar'da bulunan Wang, Pazar günü yaptığı açıklamada, tüm tarafların "rasyonel istişareye bağlı kalmalarını" ve "siyasi uzlaşmaya ulaşmak için çaba göstermelerini" beklediğini söyledi.

Ayrıca ordu tarafından atanan Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin'e “Çin içtenlikle Myanmar'ın siyasi ve sosyal olarak istikrarlı olmasını umuyor” dedi.

Üst düzey Çinli diplomat, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'ı içeren Lancang-Mekong İşbirliği grubunun bir toplantısı için Myanmar'ın merkezi şehri Bagan'daydı.

Gruplama, akışı değiştiren ve ekolojik hasar endişelerini artıran artan sayıda hidroelektrik projesi nedeniyle potansiyel bir bölgesel gerilim kaynağı olan Mekong Deltası ülkelerini içeren Çin liderliğindeki bir girişimdir. Çin, Langcang olarak adlandırdığı Mekong'un üst kısmı boyunca 10 baraj inşa etti.

Myanmar ordusunun sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, Cuma günü başkent Naypyidaw'da düzenlediği basın toplantısında, dışişleri bakanlarının toplantıya katılımının Myanmar'ın egemenliğinin ve hükümetinin tanınması olduğunu söyledi.

Bakanlar, mutabakat zaptı ve sözleşmeleri imzalayacaklarını söyledi. Detaylandırmadı.

Wang'ın askeri hükümet başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing ile görüşüp görüşmeyeceği belli değildi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de seçilmiş Aung San Suu Kyi hükümetinden iktidarı ele geçirdi. Hızla ülke çapında şiddet içermeyen gösterilerle karşılandı ve bazı Birleşmiş Milletler uzmanlarının şimdi bir iç savaş olarak nitelendirdiği silahlı direnişi tetikledi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği tarafından derlenen ayrıntılı bir listeye göre, direniş hareketine yönelik baskılarda 2.053 sivil öldü.

Wang, ordunun onu kaldırmasından sadece üç hafta önce Aung San Suu Kyi ile görüşmek için Myanmar'ı en son ziyaret etmişti.

Çin, Myanmar'ın en büyük ticaret ortağı ve eski bir müttefiki. Pekin, Myanmar'ın madenlerine, petrol ve gaz boru hatlarına ve diğer altyapısına milyarlarca dolar yatırım yaptı ve Rusya ile birlikte en büyük silah tedarikçisi konumunda.

Myanmar'daki birçok kişi Çin'in askeri yönetimi desteklediğinden şüpheleniyor ve Pekin ordunun iktidarı ele geçirmesini kınamayı reddetti.

Çin, diğer ülkelerin işlerine karışmama politikası izlediğini söylüyor.

İktidardaki askeri konseye karşı çıkan Myanmar'ın gölge hükümetinin dışişleri bakanı, Myanmar ordusuyla ortaklaşa yapılan bu tür çabaların halkın iradesini ihlal ettiğini ve topluluk inşasını baltaladığını söyleyerek Bagan toplantısını protesto etti.

Açıklamada, Myanmar'daki dışişleri bakanları toplantısının düzenlenmesinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) bir barış planına doğrudan karşı olduğu belirtildi.

Myanmar, ASEAN üyesi olmasına rağmen, planı uygulamak için çok az şey yaptı ve duvar kaplaması, diğer ASEAN üyelerinin hükümet liderlerinin büyük ASEAN toplantılarına katılmasını engellemesine yol açtı.

Ordu iktidarı ele geçirdiğinden beri, Çin özel elçisi Sun Guoxiang Myanmar'ı iki kez ziyaret etti ve Wang, Myanmarlı mevkidaşı Wunna Maung Lwin ile Çin'de iki kez bir araya geldi.