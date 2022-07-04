Çin'in Restoranları JD.com'un Teslimat Planlarına Endişe ve Umutla Bakıyor

Pekin restoran işletmecisi Ray Heng, Çin e-ticaret dev JD.com'un Çin'in kazançlı gıda dağıtım pazarına girme olasılığı konusunda kararsız.

Popüler bir Meksika restoranının sahibi olan Heng, Meituan ve Ele.me ikilisine bir meydan okuyucunun gelişinin restoran sahiplerine fayda sağlayacağına inanmak için hiçbir neden görmüyor.

Heng ayrıca, Çin'in boğucu “sıfır COVID” kısıtlamaları sırasında dağıtım platformlarının işletmeler için bir can simidi olduğu şeklindeki popüler görüşü de küçümsüyor .

JD.com'un IMARC Group'a göre 2021'de tahmini 58,7 milyar dolar değerinde olan pazara girme potansiyeli, JD Retail CEO'su Xin Liju'nun geçen ay şirketin bu fikri araştırdığını ve zamanlamanın kapasite ve kapasiteye bağlı olduğunu söylemesinin ardından geldi. diğer faktörler. Teknoloji devi Alibaba'nın sahibi olduğu Meituan ve Ele.me, önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkacağı tahmin edilen pazarın şu anda yüzde 95'ini kontrol ediyor.

Dongcheng bölgesinde Pebbles Courtyard'ı işleten Heng, Al Jazeera'ya “Dürüst olmak gerekirse teslimat uygulamalarıyla çalışmayı pek sevmiyorum” dedi.

2020'nin başlarındaki koronavirüsün ilk dalgaları sırasında Heng, Alibaba'nın Meituan veya Ele.me'sine çok fazla güvenmemek için mesajlaşma uygulaması WeChat'te müşteri siparişlerini kendisi almaya ve genel bir kurye olan Shansong'u işe almaya kadar gitti.

Menüsünü daha iyi seyahat eden öğelere odaklanacak şekilde düzenleyen Heng, şimdi platformları tamamen boykot etmeyi düşünüyor.

Meituan ve JSS, potansiyel olarak yeni müşteriler getirirken, üst sınıf müşterilere yönelik bir teslimat uygulaması, Heng'in ücretlerdeki kârının yüzde 16-20'sini aldığını söylüyor. Ayrıca, Meituan'ın müşterilerden toplanan ödemeleri transfer etmek için haftalarca süren ve standartları korumak için günlük ürün satın alması gereken restoranlar için sorunlara neden olabilecek süreçten şikayet ediyor.

Heng, sürücüleri teslimatlar arasında acele etmeye zorlayan katı şartlara atıfta bulunarak, “Geç kaldıklarında para cezaları uygulanacağından, yiyecekleri teslim etmek için acele ettikleri için Meituan taşıyıcılarıyla sık sık kavga ediyoruz” dedi.

“Yemek odaklı restoranlar, akşam yemeği telaşı sırasında yiyecekleri kaçıramaz. Platforma ulaştığımızda sadece 'misafirler yemek için o kadar beklemekten hoşlanmaz' dediler. Bu yüzden, uygulamada daha uzun süre beklemek için bir seçenek önerdim - eğer [müşteriler] yiyecekleri gerçekten seviyorlarsa bekleyecekler veya önceden plan yapacaklar. Ve eğer yapmazlarsa, neden başka fast food restoranlarına gitmiyorsunuz? Ancak platform bu konuda bize hiçbir zaman geri dönmedi.”