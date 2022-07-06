Çin'in İklim Politikası Neden Hepimiz İçin Önemli?

Çin'in karbon emisyonları geniş ve büyüyor, diğer ülkelerin emisyonlarını gölgede bırakıyor. Uzmanlar, Çin'in emisyonlarında büyük düşüşler olmadan dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi kazanamayacağı konusunda hemfikirler. 2020'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin emisyonlarının 2030'dan önce en yüksek noktasına ulaşmasını ve 2060'dan önce karbon tarafsızlığını hedefleyeceğini söyledi. Şimdi yaptığı açıklama, Çin'in Glasgow'daki COP26 küresel iklim zirvesi öncesinde resmi konumu olarak doğrulandı. Ancak Çin, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını tam olarak söylemedi.

Patlayıcı büyüme

Tüm ülkeler emisyonlarını düşürmekte sorunlarla karşı karşıya kalırken, Çin en büyük zorlukla karşı karşıya. Kişi başına düşen Çin'in emisyonları Abd'ninkinin yaklaşık yarısı kadardır, ancak büyük 1,4 milyar nüfusu ve patlayıcı ekonomik büyümesi onu genel emisyonlarında başka herhangi bir ülkenin önüne itmiştir.

Çin, 2006 yılında dünyanın en büyük karbondioksit yayıcısı oldu ve şu anda dünyanın toplam sera gazı emisyonlarının dörtte birinden fazlasından sorumlu.

CAP 26 zirvesinde bunların azaltılmasına yönelik taahhütleri nedeniyle yoğun bir inceleme altına girmesi bekleniyor.

2015'teki Paris Anlaşması'na imza atan diğer tüm imzalayanlarla birlikte Çin, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 ° C üzerinde ve 2 ° C'nin "çok altında" tutmaya çalışmak için değişiklikler yapmayı kabul etti.

Çin, 2020'teki taahhütlerini güçlendirdi, ancak uluslararası bir bilim adamları ve politika uzmanları grubu olan İklim Eylem İzleyicisi, bu hedefe ulaşmak için mevcut eylemlerinin "son derece yetersiz" olduğunu söylüyor.

Kömürden kayma

Pek çok uzmana göre, Çin'in emisyonlarını düşürmek başarılabilir, ancak radikal bir değişim gerektirecek. Kömür, onlarca yıldır ülkenin ana enerji kaynağı olmuştur. Başkan Xi Jinping, Çin'in 2026'dan itibaren kömür kullanımını "aşamalı" hale getireceğini ve yurtdışında yeni kömürle çalışan projeler inşa etmeyeceğini, ancak bazı hükümetlerin ve kampanyacıların planların yeterince ileri gitmediğini söyledi.

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Çin'in nükleer ve yenilenebilir enerji üretimi ile değiştirilmek üzere 2050 yılına kadar elektrik üretmek için kömürü tamamen kullanmayı bırakması gerektiğini söylüyor. Ve kömürle çalışan elektrik santrallerini kapatmaktan çok uzak olan Çin, şu anda ülke genelinde 60'tan fazla noktada yenilerini inşa ediyor ve birçok sitenin birden fazla tesisi var.