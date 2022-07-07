Çin'in Güneş Enerjisine Hakimiyeti Sıfır Karbonlu Gelecek İçin Bir Risk

Uluslararası Enerji Ajansı, ülkelerin Çin'in güneş paneli üretimine olan bağımlılıklarını azaltmaları ve net sıfır emisyona ulaşmak için üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaları gerektiğini söyledi.

Perşembe günü yayınlanan bir raporda IEA, Çin'in politikaları ve inovasyonunun güneş enerjisini daha uygun fiyatlı hale getirirken, sektördeki hakimiyetinin de tedarik zincirlerinde "dengesizliklere" yol açtığını söyledi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Çin, temiz enerji geçişleri için birçok fayda ile güneş fotovoltaikleri (PV) için dünya çapında maliyetleri düşürmede etkili oldu” dedi.

“Aynı zamanda, küresel tedarik zincirlerindeki coğrafi yoğunlaşma düzeyi, hükümetlerin ele alması gereken potansiyel zorlukları da beraberinde getiriyor. Dünya çapında hızlanan temiz enerji geçişleri, artan talebi karşılamak için bu tedarik zincirleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacak, ancak bu aynı zamanda diğer ülkeler ve bölgeler için üretimi çeşitlendirmeye ve daha esnek hale getirmeye yardımcı olacak fırsatlar sunuyor.”

IEA, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için dünyanın 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesinin artış hızını dört katına çıkarması gerektiğini söyledi.

Hükümetler arası kuruluş, polisilikon, külçeler, gofretler, hücreler ve modüller gibi kritik bileşenlerin küresel üretim kapasitesinin de 2030 yılına kadar hedefe ulaşmak için iki katından fazlasına ihtiyaç duyacağını söyledi.

Ekonomik faydalar

Raporda, potansiyel olarak 120 milyar dolarlık yatırım çekebilecek ve 2030 yılına kadar endüstri işgücünü iki katına çıkaracak yeni üretim tesisleri ile küresel kapasitenin artırılmasının ekonomik faydalar da sağlayacağı belirtildi.

Birol, “Ülkeler emisyonları azaltma çabalarını hızlandırdıkça, sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişlerinin güvenli temeller üzerine inşa edilmesini sağlamaları gerekiyor” dedi. “Solar PV'nin küresel tedarik zincirlerinin, esnek, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olmalarını sağlayacak şekilde büyütülmesi gerekecek.”

Çin'in güneş panelleri tedarik zincirlerindeki hakimiyeti, bazı ülkelerde insan hakları ihlalleri ve ticaret ihlalleri iddiaları nedeniyle inceleme altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre, ithalatçıları özerk bölgede üretilen malların zorla çalıştırmayı içermediğini kanıtlamaya zorlayan, yakın zamanda yürürlüğe giren Uygur Zorunlu Çalışmayı Önleme Yasası uyarınca, Sincan'da üretilen polisilikonun bir uygulama önceliği olduğunu vurguladı.

ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca Çinli üreticilerin Güneydoğu Asya'daki ülkeler üzerinden bileşenleri kanalize ederek vergiden kaçıp kaçmadıklarını araştırıyor.