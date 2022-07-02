Çin'i Yılın ilk Tayfunu Vurdu

Tahminciler ülkenin en kalabalık eyaleti olan Guangdong da dahil olmak üzere eyaletlerde rekor yağış ve yüksek afet riski konusunda uyarırken, Çin'de yılın ilk tayfunu güney kıyılarına fırtınalar ve yağmur getirdi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ebegümeci çiçeğinin Tayland'daki adı olan Chaba Tayfunu'nun, Cumartesi öğleden sonra Guangdong'un Maoming şehrine fırtına gözüyle inmesinden sonra saatte 15-20 km (10 ila 15 mil) kuzeybatıya doğru hareket ettiği belirtildi.

Merkezin baş tahmincisi Gao Shuanzhu, orta yoğunlukta ve zamanla güç kaybetmesi beklenen Chaba'nın aşırı şiddetli yağışlar getirmesi ve bölgedeki muson yağmur kuşağını iç bölgelere çekmesi nedeniyle kümülatif yağış rekorunu kırabileceğini söyledi.

Gao, bazı bölgelerde 600 mm'ye (24 inç) kadar kümülatif yağış tahmininde bulunarak, "Bol muson su buharı yoğun sağanaklara ve aşırı nitelikte büyük kümülatif yağışlara yol açacaktır" dedi.

Gao, Çin'in tayfunlarının genellikle oyalandığı Guangdong'un batısı, Guangxi özerk bölgesinin doğusu ve yağmur fırtınalarının toprak kaymalarına, kentsel su basmasına ve sele neden olduğu Hainan adasının risk altında olduğunu söyledi.

Hainan, Cumartesi günü acil müdahalesini ikinci en yüksek seviye olan Seviye II'ye yükseltti. Ada genelinde demiryolu hizmetini askıya aldı ve Haikou ve Sanya şehirlerine gidiş-dönüş 400'den fazla uçuşu iptal etti.

Devlet televizyonlarının bildirdiğine göre, Makao'da, Chaba'nın yaklaşması üzerine rüzgar ve yağmur nedeniyle bir kişi yaralandı.

Son haftalarda, güney Çin'deki tarihi yağışlar ve sel, ülkenin en kalabalık ve ekonomik açıdan kilit bölgelerinden birinde mülkleri tahrip etti, trafiği felç etti ve milyonlarca insanın günlük yaşamını alt üst etti.

Tahminciler, bu hafta iklim değişikliğinin kısmen suçlandığı tahminlerine göre, alışılmadık derecede şiddetli sel dahil olmak üzere aşırı hava koşullarının Çin'de Ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Hong Kong'da onlarca kayıp

Yetkililer, Cumartesi günü Güney Çin Denizi'nde içinde 30 kişinin bulunduğu bir mühendislik gemisinin ikiye ayrılmasının ardından iki düzineden fazla mürettebattan haber alınamadığını söyledi.

Üç mürettebat üyesi, Hong Kong'un yaklaşık 300 km (200 mil) güneybatısında devam eden kayıp mürettebatı bulma operasyonları sırasında kurtarıldı .

Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi, hayatta kalan üç kişinin yerel saatle 15:00 (07:00 GMT) itibarıyla bulunduğunu ve tedavi için hastaneye götürüldüklerini söyledi.