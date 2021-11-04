Çin'de 'Fortnite' Oyunu Kapanıyor

Web sitesinde yapılan açıklamaya göre oyun, yeni oyuncular için kayıt kabul etmeyi durdurdu ve Pazartesi itibariyle indirilemedi. Sunucuları 15 Kasım'da kapatılacak, yani oyuncular artık oyuna giriş yapamayacak.

Epic Games tarafından geliştirilen gişe rekorları kıran çok oyunculu savaş oyunu, Tencent (TCEHY) ortaklığıyla Temmuz 2018'de Çin'de piyasaya sürüldü. Çinli internet ve oyun devi, yaklaşık on yıl önce Epic Games'in yaklaşık %40 hissesini satın aldı.

En popüler modunda, "Fortnite" hayatta kalma mücadelesinde 100'e kadar oyuncuyu karşı karşıya getiriyor. Oyun kültürel bir fenomen haline geldi ve geçen yıl Marshmello ve Travis Scott gibi sanatçıların müzik performanslarının yanı sıra yönetmen Christopher Nolan'ın üç filmine ev sahipliği yaptı.

Oyunun Twitter hesabına göre, Mayıs 2020 itibariyle 350 milyondan fazla kayıtlı oyuncu vardı. Haziran ayında ana oyunlarında ve çevrimiçi video oyun mağazasında 500 milyondan fazla hesaba sahip olduğunu söyleyen Epic Games'in amiral gemisi oyunu.

Bu haftaki duyuru, Fortnite'ı Çin'de oyunun bir test versiyonu olarak tanımladı. Oyunun neden kapandığını söylemedi, ancak "Fortnite" testine katılan oyunculara teşekkür etti.

Tencent, başlığın Çince versiyonu ve kapatılmasının nedeni hakkında daha fazla ayrıntı sorulduğunda CNN Business'a yorum yapmayı reddetti. Epic Games, bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Niko Partners'ta Çin ve Asya'daki video oyunları pazarını kapsayan kıdemli bir analist olan Daniel Ahmad, oyun Çin hükümeti tarafından "asla onaylanmadı" ve bu nedenle hizmetlerini resmi olarak başlatıp bunlardan para kazanamadı.

"Fortnite" büyük ölçüde uygulama içi satın alımlarla oynaması ücretsiz bir oyun olarak çalışır - yani oyuncular oyunu ücretsiz olarak indirebilir, ancak daha sonra karakterleri için kostümler gibi öğelere gerçek para harcayabilir.

Ahmad, battle royale türünün "Çin'de sıkı bir şekilde düzenlendiğini" de sözlerine ekledi.

Çinli yetkililer de son zamanlarda video oyunlarını çökertiyor. Ağustos ayında ülke, 18 yaşın altındaki çevrimiçi oyuncuların hafta içi oynamasını yasakladı ve oyunlarını çoğu hafta sonu sadece üç saatle sınırladı.

Eylül ayında devlete ait haber ajansı Xinhua, yetkililerin Tencent, NetEase ve diğer şirketleri reşit olmayanlar arasında video oyunlarının akışı ve oynatılmasıyla ilgili kısıtlamaları görüşmek üzere aradıklarını bildirdi.

Rapora göre, toplantı sırasında şirketlere "kâr peşinde koşma veya oyuncuları ve taraftarları çekme konusundaki tek odak noktasından kopmaları" istendi.