Çin'de Başka Bir "Kültür Devrimi" Korkusu

Geçen hafta boyunca Çin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ülkenin gelişiminin yönünü dikte ettiğini görecek başka bir “kültür devriminin” ortaya çıkmasına tanık olup olmadığına dair bir kamuoyu tartışmasına daldı.

Her şey, son aylarda ÇKP'nin teknoloji, eğlence ve eğitim sektöründe başlattığı “reformları” öven Li Guangman tarafından yayınlanan bir makaleyle başladı. Ticaret yayını Central China Electric Power'ın eski editörü Li, baskıyı ekonomik, finansal, kültürel ve politik alanları kapsayan “derin bir devrim” olarak nitelendiriyor.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı makalesinde “Bu devrim, sermaye merkezli bir yaklaşımdan insan merkezli bir yaklaşıma dönüşüyor ve ÇKP'nin orijinal hedefine dönüşün yanı sıra sosyalizmin temeline geri dönüşün sinyalini veriyor” diye yazdı,.

Makale, Çin'in devlet medya kuruluşları tarafından çevrimiçi olarak geniş çapta paylaşıldı ve Çin hükümetinin Kültür Devrimi sırasında görülen çalkantılı döneme geri dönüşü başlatabileceği endişelerini artırdı. Çin'in popüler mikroblog sitesi Weibo'da bir internet kullanıcısı, "Makalenin dili biraz kışkırtıcı ve Çin'in 'Kültür Devrimi tarzı' dilini kullanan biri tarafından rahatsız edilmemesi gerekiyor" diye yazdı.

Kültür Devrimi, 1966'dan 10 yıl sonra Çin lideri Mao Zedong'un ölümüne kadar süren, şehirlerdeki gençlerin yeniden eğitim için kırsal alanlara gönderildiği ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği on yıllık bir sosyal ve politik hareketti.

Devlet medya kuruluşları tarafından yönetilen web sitelerinin çoğu Li'nin makalesini paylaşırken, hepsi, son hükümet kampanyasında hedeflenen bazı ünlüleri toplum üzerinde “toksik tümörler” olarak tanımlayan ve Didi Chuxing gibi teknoloji devlerinin iddia ettiği makalenin belirli bir bölümünü düzenlediler.

Birkaç gün sonra, Çin'in milliyetçi tabloid gazetesi Global Times'ın baş editörü Hu Xijin, yazısının ÇKP'nin politikalarının yönünü yanlış yorumladığını öne sürerek, Li'nin sunduğu argümanları reddeden bir makale yayınladı.

Hu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan makalesinde, “Li'nin makalesinde bahsettiği sözde derin devrim, hükümetin son günlerde getirdiği piyasa düzenleyici tedbirlerini çarpıttı” diye yazdı. Bu düzenlemelerin amacı piyasayı düzenlemek, sermayenin barbarca büyümesini ve beraberinde getirdiği çeşitli yan etkileri düzeltmek ve önlemektir” dedi.

Hu, bu düzenlemelerin amacının ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırırken ortak refahı teşvik etmek ve eşitlik ve adalete yönelik çabaları güçlendirmek olduğunu iddia etti; bunların hepsi devrimleri değil, sosyal yönetişimdeki gelişmeleri temsil ediyor.

Bazı internet kullanıcıları Hu'nun argümanlarını desteklerken, tartışma aynı zamanda bazılarının bunun ÇKP içindeki farklı bakış açılarının çatışmasını temsil edip etmediğini merak etmesine neden oldu. Hu'nun makalesi Çin'in popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'te geçici olarak paylaşılamazken, Li'nin makalesi daha sonra WeChat'te de aranamaz hale geldi.

Çinli tarihçi Zhang Lifan, devlet medyasının Li'nin makalesini yayma hareketinin, ÇKP'deki bazı önemli figürlerden destek aldığını gösterdiğini ve bu hareketin Kültür Devrimi boyunca eski Çin lideri Mao Zedong'un ilk “büyük karakterli posteri” destekleme kararına benzediğini de sözlerine ekledi.