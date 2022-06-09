Çin ve Rusya, BM Genel Kurulu'nda Kuzey Kore Vetolarını Savundu

Çin ve Rusya, ABD'yi, Pyongyang'ın yenilenen balistik füze fırlatmalarına karşı yeni küresel yaptırımları veto etme kararlarını açıklamak için yaptıkları önemli bir toplantıda Kore Yarımadası'ndaki gerilimi körüklemekle suçladılar .

Çin'in Birleşmiş Milletler büyükelçisi Zhang Jun, Çarşamba günü Genel Kurul'a yaptığı açıklamada, yarımadadaki gerginliğin “öncelikle ABD politikalarının iki yönlü dalgalanması nedeniyle bugünkü haline geldiğini” söyledi.

Washington'u harekete geçmeye zorladı ve yaptırımların kaldırılması için bir savunma yaptı.

"ABD'nin bazı bölgelerde [Kuzey Kore] üzerindeki yaptırımları hafifletmek ve [Güney Kore ile] ortak askeri tatbikatları sona erdirmek gibi yapabileceği birçok şey var. Anahtar, ön koşulsuz diyaloga hazır olup olmadığı hakkında konuşmak değil, harekete geçmektir” dedi.

Moskova'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Anna Evstigneeva da yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve Batı'nın gerginlikler için Pyongyang'ı suçlamayı bırakması gerektiğini söyledi.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Çarşamba günü yapılan oturumu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto kullanımlarını açıklamak zorunda oldukları ilk oturumdu; bu adım, küresel organ tarafından 26 Nisan'da kabul edilen bir karar uyarınca gerekli bir adımdı.

Çin ve Rusya'nın geçen ay Kuzey Kore'yi veto etmesi, 2006'da Pyongyang'ı yaptırımlarla cezalandırmaya başlamasından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ni ilk kez kamuoyu önünde böldü.

ABD adına konuşan Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis, Çin ve Rusya'nın suçlamalarını reddetti ve Pekin ile Moskova'nın Kuzey Kore yaptırımlarını veto ederek “sınırsız” stratejik ortaklığını küresel güvenliğin üzerine çıkarıp çıkarmadığını sorguladı.

DeLaurentis, Çin ve Rusya'nın ardından meclise hitaben yaptığı konuşmada, "Bu vetoların bu ortaklığın bir yansıması olmadığını umuyoruz" dedi.

“Vetoyu kullanma açıklamaları yetersiz, inandırıcı ve inandırıcı değildi. Vetolar, toplu güvenliğimize ve güvenliğimize hizmet etmek için kullanılmadı.”

Mevcut yaptırımların ve yeni önlem önerilerinin Kuzey Kore'nin eylemlerine doğrudan yanıt olduğunu da sözlerine ekledi ve ABD'nin defalarca müzakereleri yeniden başlatmaya çalıştığını, kamuya ve özel mesajlar gönderdiğini, ancak yanıt alamadığını söyledi.

Çinli diplomat Wu Jianjian, Çarşamba günü daha sonra bir cevap hakkı sırasında, Pekin'in "Çin'in oy verme pozisyonuna karşı küstahça yorumları ve suçlamaları" kategorik olarak reddettiğini söyledi.

Wu, “Çin'in ABD'nin hazırladığı karar taslağına karşı oyu tamamen makul ve haklıydı” dedi. Kuzey Kore'ye resmi adının kısaltmasıyla atıfta bulunarak, "Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları artırmaya devam etmek, siyasi çözüm olasılığını daha da uzak hale getirecektir" dedi.

Kuzey Kore, lider Kim Jong Un'un o zamanki ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez bir araya gelmesinin ardından 2018'de kendi kendine uyguladığı testler üzerindeki moratoryumu kırdıktan sonra, yaygın olarak ICBM olarak bilinen kıtalararası füzeler de dahil olmak üzere bu yıl düzinelerce balistik füze fırlattı.

10 Mayıs'ta göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, geçen ay ABD Başkanı Joe Biden ile Kuzey Kore'yi caydırmak için ortak askeri tatbikatlarını artırma konusunda anlaşmıştı. Güney Kore ve ABD askerleri o zamandan beri her Kuzey Kore testini, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna yanıt verme yeteneklerini ve hazır olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledikleri güç gösterileriyle eşleştirdiler.

İki ülke ayrıca, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirmeye hazırlandığı konusunda uyardı ve ABD, gerçekleşirse BM yaptırımlarını tekrar zorlayacağını söyledi.

Kuzey Kore, balistik füzeler ve nükleer silahlar geliştirmesini ABD'den gelen "doğrudan tehditlere" karşı koruma olarak savundu - Washington'ın reddettiği bir iddia.