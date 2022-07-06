Çin: MI5 ve FBI Başkanları 'Muazzam' Tehdit Konusunda Uyardı

İNGİLTERE ve ABD güvenlik hizmetleri başkanları, Çin'den gelen tehdit konusunda uyarmak için benzeri görülmemiş bir ortak görünüm sergilediler.

FBI direktörü Christopher Wray, Çin'in "ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için en büyük uzun vadeli tehdit" olduğunu ve son seçimler de dahil olmak üzere siyasete müdahale ettiğini söyledi.

MI5 başkanı Ken McCallum, hizmetinin son üç yılda Çin faaliyetlerine karşı çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve tekrar iki katına çıkacağını söyledi.

Yetkili, MI5'İN şu anda Çin Komünist Partisi'nin faaliyetleriyle ilgili olarak 2018'e kıyasla yedi kat daha fazla soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Fbı'dan Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda "dünyanın gördüğü en korkunç iş aksaklıklarından birini temsil edeceği" konusunda uyardı.

İki yönetmenin ilk ortak halka açılışı Londra'daki Thames House'daki MI5 genel merkezinde gerçekleşti. McCallum ayrıca, Çin Komünist Partisi'nin ortaya koyduğu zorluğun "oyun değiştiren" olduğunu söylerken, Wray buna "muazzam" ve "nefes kesici" dedi.

Wray, işletmelerin genel müdürleri ve üniversitelerden üst düzey isimler de dahil olmak üzere izleyicileri, Çin hükümetinin bir dizi araç kullanarak "teknolojinizi çalmaya" kararlı olduğu konusunda uyardı.

"Batılı işletmeler için birçok sofistike iş adamının bile fark ettiğinden daha ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi. Kırsal Amerika'daki Çinli şirketlerle bağlantılı insanların, kendilerini geliştirmeleri için milyarlarca dolara ve yaklaşık on yıla mal olacak genetiği değiştirilmiş tohumları kazdıkları vakaları belirtti.

Ayrıca Çin'in, diğer tüm büyük ülkelerinkinden daha büyük bir hack programı ile "büyük ölçekte hile yapmak ve çalmak" için siber casusluk yaptığını söyledi.

MI5 başkanı, siber tehditlerle ilgili istihbaratın 37 ülkeleriyle paylaşıldığını ve Mayıs ayında havacılığa karşı sofistike bir tehdidin bozulduğunu söyledi. McCallum ayrıca Çin ile bağlantılı bir dizi örneğe de işaret etti. Bunlar arasında çevrimiçi bir yaklaşım almış ve cazip bir istihdam fırsatı sunan bir İngiliz havacılık uzmanı vardı. Aslında Çinli istihbarat subayları için bir cephe olan bir şirket tarafından askeri uçaklar hakkında teknik bilgi istenmeden önce "şarap içmek ve yemek yemek" için iki kez Çin'e gitti.