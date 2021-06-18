Çin, Koronavirüs Aşı Sürecinde 1 Milyar Doza Ulaşmak Üzere

Çarşamba günü, Çin 945 milyondan fazla doz uyguladı. Bu da, Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen sayının üç katı ve dünya çapında verilen 2.5 milyar atışın yaklaşık @'ına tekabül ediyor.

Bu sayı, yavaş bir başlangıç yaptığı göz önüne alındığında daha da dikkat çekici. Çin, ABD'nin iki hafta gerisinde olmasına rağmen ilk milyon dozuna yalnızca 27 Mart'ta ulaştı. Ancak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, bu hız Mayıs ayında önemli ölçüde arttı ve geçen ay 500 milyondan fazla atış yapıldı.

Sadece Salı günü, 20 milyondan fazla doz uygulandı. Bu oranda, bu hafta sonu 1 milyar dozu aşması muhtemel gibi gözüküyor.

1.4 milyar nüfuslu bir ülkeyi Covıd-19'a karşı aşılamak büyük bir girişim. Çin'in koronavirüsü başarılı bir şekilde atlatması nedeniyle, birçok kişi, başlangıçta aşı yaptırmada aciliyet görmemişti. Yerli aşıları içeren güvenlik skandallarının geçmişi de halkın tereddüt etmesine yol açmıştı.

Ancak, Kuzey Anhui ve Liaoning eyaletleri ve güneydeki Guangdong da dahil olmak üzere son zamanlarda meydana gelen birkaç yerel salgın, enfeksiyon korkularını körükledi ve etkilenen bölgelerde aşı talepleri arttı.

Hala isteksiz olanlar için, Çin'in güçlü bir silahı var: her şeyi kapsayan ve eylemde güçlü olan yukarıdan aşağıya, tek partili bir sistem ve hızla harekete geçirilebilecek genişleyen bir bürokrasi.

Yukarıdan aşağıya yaklaşım, yetkililer tarafından virüsün engellenmesine yardımcı olan Çin sisteminin bir gücü olarak lanse edildi ve yine aşıları hızlandırmak için konuşlandırıldı.

"Aşılanabilecek herkesi aşılamak" için topyekün kampanya, ülke genelinde, büyük şehirlerde ve küçük köylerde, hükümet çalışanlarının insanları aşılamaya ikna etmek için mahallelere inmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu arada devlete ait şirketlerde, çalışanlar patronları tarafından aşı yaptırmaya çağırılırken, aşılama siteleri alışveriş kuponlarından ücretsiz bakkaliye ve dondurmaya kadar çeşitli avantajlar sunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, insanları aşı olmaya teşvik etmek için hem havuç hem de sopa tipi yaklaşımları denedi. Ancak Çin'de cezai önlemler bazen daha karanlık bir hal alabilir.

Bazı yerleşim birimleri, sakinlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına göre, sakinleri aşılanmadıkça yeniden girmelerinin yasaklanacağı konusunda uyardı. Şanghay'daki bir alışveriş merkezi girişine, müşterilerin giriş için aşı sertifikalarını göstermelerini isteyen bir işaret koydu. Kuzey Hebei eyaletindeki bir şehir parkı, aşısız ziyaretçileri geri çevirdi ve onları yakındaki aşı bölgelerine yönlendirdi.