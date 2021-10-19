Çin, Hipersonik Füze Fırlatma Raporunu Yalanladı

Çin dışişleri bakanlığı, ülkenin Ağustos ayında hedefine ulaşmadan önce dünyayı dolaşan bir hipersonik füzeyi test ettiğini yalanladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in Temmuz ayında hipersonik bir füze değil bir uzay aracı test ettiğini söyledi. Bay Zhao, "O bir füze değildi, bir uzay aracıydı" dedi. Gözlemciler, Çin'in Temmuz ayında 77. uzay lansmanı ile Ağustos sonunda 79. olarak adlandırdığı arasında bir operasyon ilan etmediğini belirtmişti.

Fırlatmaya yakın beş kaynağa atıfta bulunan Financial Times'ta yer alan bir rapor, ülkenin aslında Amerika'nın füze savunma sistemlerini "olumsuzlaştırabilecek" bir şekilde "düşük yörüngeli uzayda uçan" bir hipersonik füzeyi test ettiğini söyledi. Çin'in uzay programı ordusu tarafından yürütülüyor ve hipersonik füzeler inşa etme gündemine yakından bağlı.

Çin, Financial Times'daki Cumartesi akşamı raporuna Komünist Parti tarafından yönetilen Global Times gazetesinde yer alan bir makalenin ötesinde yorum yapmamıştı. Makale, “FT raporuna inanılırsa” Çin'in askeri yeteneklerinin ABD'ye göre ilerlemesi hakkında övündü.

Pazartesi günü düzenlediği düzenli medya brifingi sırasında konuşan Bay Zhao, gazetecilere, Ağustos testinin "uzay aracının kullanım maliyetini azaltmak için büyük önem taşıdığını ve insanlığın barışçıl uzay kullanımı için gidiş dönüş yapmak için uygun ve uygun fiyatlı bir yol sağlayabileceğini" söyledi. . Aracı yeniden kullanmak için teknolojiyi test etmek amacıyla bunun “rutin bir test” olduğunu da sözlerine ekledi.

Olaya aşina olan kişiler Financial Times'a, Çin'in füze denemesinin "hipersonik silahlarda şaşırtıcı ilerleme" gösterdiğini söyledi. Silahların ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha gelişmiş olduğunu söylemişlerdi. Teste aşina olan yetkililerden biri, “Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok” dedi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, "Çin'in takip etmeye devam ettiği askeri yetenekler, yalnızca bölgede ve ötesinde gerilimi artıran yetenekler konusundaki endişelerimizi netleştirdik" dedi. “Çin'i bir numaralı ilerleme hızı mücadelemiz olarak tutmamızın bir nedeni de bu” diye ekledi.