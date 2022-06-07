Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Avustralya Askeri Uçaklarının Bir Tehdit Olduğunu Söyledi

Çin, ordusunun Güney Çin Denizi'nde Avustralya askeri uçaklarını tespit ettiğini ve Avustralya'nın savaş uçaklarının bölgedeki askeri gözetleme uçaklarından birini engellediğini söylemesinden günler sonra onları ayrılmaları konusunda uyardığını söyledi.

Çin savunma bakanlığı sözcüsü Tan Kefei Salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya askeri uçaklarının Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve Çin ordusu tarafından alınan karşı önlemlerin makul ve yasal olduğunu söyledi.

Bakan, bakanlığın bölgedeki Avustralya askeri eylemlerine "kararlı bir şekilde" karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Pazar günü, Avustralya savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, bir Çin savaş uçağının 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi bölgesinde bir Avustralya askeri gözetleme uçağını "tehlikeli bir şekilde" durdurduğunu söyledi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) P-8 deniz gözetleme uçağının, bölgedeki uluslararası hava sahasında “rutin deniz gözetim faaliyeti” sırasında bir Çinli savaş uçağı tarafından önünün kesildiğini söyledi.

Rapor, Kanada ordusunun Çin savaş uçaklarını, yaptırımlardan kaçanları izlemek için Kuzey Kore sınırındaki Birleşmiş Milletler devriyeleri sırasında pilotlarını taciz etmekle suçlamasından günler sonra geldi.

Avustralya ve Çin arasındaki ilişkiler, Çin'in Pasifik Adası ülkeleriyle bölgesel bir güvenlik anlaşması aramasının ardından Pasifik'teki artan Çin nüfuzu nedeniyle son zamanlarda gerildi.

Şubat ayında, Avustralya'nın zamanın Başbakanı Scott Morrison, olayı Avustralya'nın "tehlikeli ve pervasız" bulduğu bir "gözdağı verme eylemi" olarak nitelendirerek Çin'i gözetim uçaklarından birine lazer tutmakla suçladı.

Benzer şekilde, Avustralya savunma bakanı , Mayıs ayında ülkenin batı kıyılarında faaliyet gösteren bir casus gemisinin keşfedilmesinin ardından Çin'i kınadı ve bunu “saldırgan eylem” olarak nitelendirdi.