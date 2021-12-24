Çin, ABD'nin Sincan İthalatına İlişkin Yasasını 'Ekonomik Zorbalık' Olarak Nitelendiriyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Sincan bölgesinden ithalat yasağına karşı "güçlü memnuniyetsizliğini ve sert muhalefetini" dile getirdi.

Devlet haber ajansı Xinhua Cuma günü bildirdiğine göre, bakanlık ABD'nin eylemini "ekonomik zorbalık" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü Çin'in Sincan bölgesinden zorla çalıştırma endişeleri nedeniyle ithalatı yasaklayan yasa yasasını imzaladı. Çin, kuzeybatı Sincan bölgesindeki çoğunlukla Müslüman Uygur azınlıklara yönelik suistimal suçlamalarını yalan olarak reddediyor. ABD yasası, aktivistlerin Şubat ayında Pekin'deki Kış Olimpiyatlarını boykot etme çağrıları da dahil olmak üzere artan gerilimlerin ortasında geldi. Yasa, ABD işletmelerinin, zorla çalıştırılmadıkları kanıtlanmadıkça, Sincan'dan mal ithal etmelerini yasaklıyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, tedbirin "gerçekleri ve gerçekleri göz ardı ederek Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları durumunu kötü niyetli bir şekilde karaladığını" söyledi.

Zhao, “Uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor ve Çin'in iç işlerine büyük ölçüde müdahale ediyor” dedi. "Çin bunu esefle karşılıyor ve kesinlikle reddediyor."

Yabancı hükümetler ve araştırmacılar, bir milyondan fazla Uygur ve diğer azınlığın, Çinli yetkililerin zorla kürtaj, zorla çalıştırma ve toplu beyin yıkama kullanmakla suçlandığı Sincan'daki kamplara kapatıldığını söylüyor.

Yetkililer, kampların iş eğitimi ve “radikalizmle” mücadele amaçlı olduğunu söyleyerek suçlamaları reddediyor.

Sözcü Zhao, suçlamaların "Çin karşıtı güçler tarafından uydurulmuş korkunç yalanlar" olduğunu söyledi. "Orada tüm etnik grupların sakinleri mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşıyor."

Çin devlet medyası, Xinjiang hakkında endişelerini dile getiren yabancı ayakkabı, giyim ve diğer markaları eleştirdi ve mallarına yönelik boykot çağrılarını kamuoyuna duyurdu.

Perşembe günü, yonga üreticisi Intel Corp, tedarikçilerden işlemci yongalarında kullanılan önemli bir silika kaynağı olan Xinjiang'dan mal tedarik etmekten kaçınmalarını istediği için özür diledi.

İktidar partisi tarafından yayınlanan bir gazete olan Global Times, şirketin talebini "kibirli ve kısır" olarak nitelendirdi.