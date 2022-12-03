Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç'in aslen nereli olduğunu duyan şaşkına dönüyor! Merak uyandıran fenomen esasında kim?

TikTok mecrası da bir video paylaşma platformu olup kendi fenomenleri vardır. Mehmet Dinç bunlardan bir tanesidir. İşini eğlenceli bir hale getiren Dinç, çekmiş olduğu dans videolarıyla pek çok hayrana kavuştu. Asıl işi dondurmacılık olan ismin özel hayatı da çok merak edildi.

Sosyal medya platformunda milyonlarca takipçisi olan Dinç’in lakabı ise çılgın dondurmacıdır.

Rekora koşan bu kişinin nerede yaşadığı da araştırma konusu olmuştur. Onu sosyal medya hesaplarından tanıyanlar ünlü ismin dükkanının nerede olduğunu soruyor. İlk popülerliğini Arapça bir şarkıyla yakalayan fenomen sonrasında kendi şarkısıyla da patladı. Kendine ait parçaya ise kalbimsin ismini verdi.

Çılgın Dondurmacı Nerede Yaşıyor

Turistlerin büyük ilgisini çeken isim her gün yüzlerce misafiri ağırlıyor. Fenomen işlerini Antalya ilinin Lara ilçesinden yürütmektedir. Dondurma dükkanı il merkezine yakındır. Bu nedenle de ulaşımı kolaydır. Bu nedenle işletmesine olan ilgi de hayli yoğundur. Akkapark Alışveriş Merkezi önündedir. Gitmek isteyenler ve fenomenle tanışmak isteyenler için bu bir fırsattır.

Hatay doğumlu olan ünlü isim üniversitede işletme enformatiği okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Kürtçe ve Arapça dillerine de oldukça hakimdir. Birçok farklı sektörde çalışma imkanı bulan isim pastanecilik ve inşaat işlerinde de yer almıştır. Sosyal medyada ünlenmesinin esas sebebi ise dondurma işini ilgi çekici hale getirmekti. Bugün de popülerliğini dondurmacılık mesleği için kullanmaktadır. Dondurmacı Mehmet Dinç kendisini tanımayanlara kendisini asıl mesleği ile tanıtıyor. Çok fazla takipçisi bulunan bu kişinin paylaşımları merakla bekleniyor.

Merak Uyandıran Fenomen Esasında Kim

Eğlenceli içerikleriyle öne çıkan ismin takipçileri bu kişinin hayatının detaylarına karşı merak geliştirdi. Nerede doğduğundan yaşının ne olduğuna kadar bir sürü konu araştırılmaya başlandı. Kendine has figürleriyle bilinen kişi dansı ve müziği Maraş dondurması ile birleştirmiştir. Antalya’da hizmet veren isim satış yaparken yaptığı gösterilerle dikkat çekiyor.

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