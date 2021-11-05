Çilem Doğan Yeniden Cezaevine Girecek

Adana'da meydana gelen dehşet verici olayda kendisine şiddet uyguladığı ve fuhuşa sürüklediği iddiası ile eşini öldüren Çilem Doğan hakkında yeni bir bilgi öğrenildi. Eşi Hasan Karabulut'u tabanca ile vurarak öldüren Doğan'a yerel mahkeme tarafından verilen 15 sene hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve detaylar merak konusu oldu. Doğan, yargılama sırasında kefalet ile serbest bırakılmıştı fakat onama kararı ile yeniden cezaevine gireceği öğrenildi. Çilem Doğan, aslında kendisini değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiklerini ifade ederken olay da yeniden gündemde yer aldı .

30 yaşındaki Çilem Doğan, 2013 senesinde evlendiği ve bir kız çocuğunun babası olan Hasan Karabulut'u tabanca ile vurarak öldürmüş ve olay uzun süre gündemde yer almıştı. Kendisini fuhuşa sürüklemek istediği ve şiddet gördüğü gerekçesi ile 8 Temmuz 2015 tarihinde 33 yaşındaki eşi Hasan Karabulut'u tabanca ile vurarak öldüren Çilem Doğan asıl mahkum edilenin ise kendisi değil çocuğu olduğunu ifade etmişti. Çilem Doğan yaşanan olay sonrasında tutuklanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılanmıştı. Doğan’ın Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde almış olduğu tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 sene hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi öğrenildi.

Gündemde yer alan Çilem Doğan'ın avukatı ise önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve müvekkili Çilem Doğan'ın uygun görülecek olan adli kontrol tedbirleri ile tahliye edilmesi adına talepte bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında mahkeme heyetinin de 20 Haziran 2016 tarihinde Çilem Doğan'ı 50 bin TL kefaret ile tahliye ettiği biliniyordu. Yargıtay’a gönderilen dava sonrasında 5 yıl ardından bugün Çilem Doğan'ın 15 sene hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve konu gündemde geniş bir yer kapladı. Alınan karar ile birlikte Çilem Doğan'ın tekrardan cezaevine gönderileceği öğrenildi ve Çilem Doğan, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun hem annesi hem de babasız büyüyeceğini ifade etti. Çok üzgün olduğunu belirten Doğan adalete olan inancını kaybettiğini de açıkladı ve mücadelesine devam edeceğini, bir şekilde kazanacaklarını belirtti.