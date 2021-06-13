Çiğdem Batur Taciz Konusunda Sessiz Kalmadı ve Tüm Kadınlara Destek Oldu

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, önemli bir konuda açıklamalarda bulundu ve yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. 2014 senesinde kendisini taciz etmesi sebebiyle dava açmış olduğu Erdinç B. isimli kişiden tekrar taciz gördüğünü ifade etti. Başarılı oyuncu Çiğdem Batur konu hakkında yapmış olduğu açıklamada kendisine taciz eden şahsın ceza alması adına canla başla uğraşacağına söyledi.

Kurtlar Vadisi, Bizim Hikaye ve Gümüş gibi sevilen dizilerde hayat verdiği karakterler ile tanınan 38 yaşındaki Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan Erdinç B. isimli şahıs ile ilgili bir isyanda bulundu. Çok sayıda projelerde rol alan ünlü oyuncuyu taciz eden Erdinç B. isimli şahsın 2014 senesinde 3 ay süreli olmak üzere hapis cezası aldığı biliniyordu. Batur, yine aynı kabusu yaşamaya başladı ve daha sonra kişisel sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Taciz Konusunda Kendisini Hak Sahibi Gördü”

Birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, ismi Erdinç B. olan şahsın gerek mesaj ve arama ile kendisini, ailesini ve çevresini taciz ettiğini açıkladı. Ardından şahsın işi ilerletip evine çiçekler ve benzeri birtakım hediyeler yolladığını da söyledi. Ünlü oyuncu, şahıs hakkında tiyatro oyunu yaptığı dönemde oyunun hepsine bilet alıp Twitter üzerinden “Şu koltukta oturup seni izliyorum. Gözüm üzerinde” yazmış olduğu taciz mesajları ile dava açtıklarını belirtti. Şahsın daha önceden herhangi bir suç işlememesi sebebiyle cezasının ötelendiğini ifade eden ünlü oyuncu, 4-5 yıl içerisinde bir tepki görmediği ve tevazu ile karşılaştığı için Erdinç B.’nin kendisini taciz konusunda hak sahibi gibi gördüğünü ifade etti.

Şahsın kendisini, ailesini ve arkadaşlarını aradığını ifade eden Batur, bu davanın peşini bırakmayacağını ve kendisi gibi olan kadınların hayatı boyunca sapıklarla uğraşmak zorunda kaldığını söyledi. Bu duruma göz yummayacağını ifade eden oyuncu, böyle sapıklara tepki göstermedikçe böyle Sapıkların ceza almadıkça ülkede kadına şiddet ve ölümlerin artış gösterdiğini belirtti.