Çiftlik Protestocularını Sürmekle Suçlanan Hintli Bakanın Oğlu Tutuklandı

Hindistanlı bir bakanın oğlu, geçen hafta kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde sekiz kişinin ölümüne neden olan protestoculara aracını çarpmakla suçlandıktan sonra tutuklandı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Küçük içişleri bakanı Ajay Mishra'nın oğlu Ashish Mishra, 3 Ekim'de Lakhimpur Kheri'de protesto yapan çiftçileri biçme suçlamasıyla üç gün polis nezaretine gönderildi. Kaza, dört çiftçiyi ve yerel bir gazeteciyi öldürdü. Daha sonra, öfkeli bir kalabalığın arabada bulunan üç kişiyi öldüresiye dövdüğü iddia edildi.

Mishra suçlamayı reddetti ancak kaza sırasında başka bir yerde olduğunu kanıtlayamadı. Şiddet olay yerinden yaklaşık 5 km uzaklıkta bir güreş etkinliğinde olduğunu iddia etti.

Haber sitesi NDTV, olayda yayınlanan polis personelinin ve olay yerinde toplanan insanların ifadelerine dayanarak, Bay Mishra'nın o gün 14:00 ile 16:00 arasında kayıp olduğunu bildirdi.

Polis yetkilileri, Cumartesi günü Bay Mishra'yı yaklaşık 12 saat sorguladıklarını söyledi. Cuma günü sorgulanmak üzere çağrılmıştı ama ortaya çıkmadı. Cinayet ve suç komplosu gibi suçlarla suçlandı.

"Ashish Mishra'yı gözaltına alıyoruz. Genel müfettiş yardımcısı Upendra Agarwal Reuters'e verdiği demeçte, soruşturmada işbirliği yapmıyordu.

Polis kaynakları ayrıca bakanın oğlunun verdiği yanıtlarla "kaçınmacı" olduğunu söyledi.

Mishra, sorgulandığı suç şubesinde bir sağlık ekibi tarafından muayene edildi. Tutuklanması, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin eyalet polisine, sanık kim olursa olsun yasanın kendi yolunda gitmesi gerektiğini hatırlatmasından bir gün sonra geldi. Olay, yaygın bir öfkeye yol açtı çünkü Bay Mishra, şiddet olaylarından hemen sonra tutuklanmadı.

Bu arada, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nden liderler, Pazartesi günü Delhi'de Teğmen Valiliği yakınında sessiz bir protesto eylemi gözlemlediler. Bakan Mishra'nın da istifasını istediler. Parti, çiftçilerle dayanışmalarını ifade etmek için Pazartesi günü batıdaki Maharashtra eyaletinde bir kapatma çağrısında bulundu.

BJP'nin Uttar Pradesh şefi Swatantra Dev Singh, Ajay Mishra'dan Pazartesi akşamına kadar onunla buluşmasını istedi. IANS'a göre, Uttar Pradesh başbakanı Yogi Adityanath veya Bay Singh ile 3 Ekim şiddeti hakkında konuşmak için görüşmedi. Singh, partisinin siyasetinin arabalarla "insanları yağmalamak veya biçmek" etrafında dönmediğini de sözlerine ekledi.

3 Ekim'de Lakhimpur Kheri'de arabanın içinde öldürülen üç kişiden ikisi BJP işçisiydi. Aileleri, şimdiye kadar hiçbir üst düzey parti liderinin kendilerini ziyaret etmediğini iddia etti. Aralarında Priyanka Gandhi ve Rahul Gandhi'nin de bulunduğu Kongre partisinden liderler, geçen hafta ölen çiftçilerin ailelerini ve yerel gazeteciyi ziyaret etti.

On binlerce çiftçi, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) geçen yıl parlamentoda önemli bir tartışma yapmadan geçirdiği tarım reformlarını Delhi'nin eteklerinde yaklaşık on aydır protesto ediyor. Hükümetten reformları iptal etmesini talep ediyorlar.