Çiftlere Birikim Yapmaları Durumda Devletten 12 Bin Lira Destek Verilecek! Destek Üst Limiti de Yüzleri Güldürecek!

Birikim yapmakta olan ve evlenme hayali içinde olan çiftlere destek ödemeleri maddi açıdan sunulmaya devam etmektedir. Bu süreçte banka hesabı açıp bu hesap üzerinde birikim yapan çiftlere özel olarak 12 Bin TL devlet desteği ödemesi yapılacaktır.

Evlilik hazırlıklarına başlamak ve evlilik için adım atmak pek çok genç çiftin gözünü maddi olarak korkutmaya devam etmektedir. Evlilik hayali kurmakta olan pek çok genç, devlet tarafından farklı şekillerde desteklenmeye devam etmektedir. Çeyiz desteği de bu kapsamda evlilik birikimi yapmakta olan gençlerin yardımına yetişen destek kalemlerinden biri olmaktadır. Bu destek kalemini alabilmek için ise bir birikim hesabı açmış olmak ve de bu hesapta 3 ila 5 yıl arasında bir süreçte birikim yapmak gereklidir.

Birikim Yapan Gençler İçin 12 Bin TL Ödeme!

Devlet, evlenmek için çeyiz adı altında para birikimi yapan gençler için 12 Bin TL olarak karşılıksız destek ödemesinin yapılacağını açıkladı. Bu hesap üzerindeki üst birikim sınırı olarak da 5 sene olarak açıklanmıştır. Bu zamanda 5 senede 48 bin 148 TL biriktirmiş olan gençler için birikimlerini çekmelerinin hemen ardından da bekleme olmadan anında 12 Bin TL yatırılacaktır.

Ancak bu ödemenin alınabilmesi için ilk evliliğin 27 yaş sınırından önce yapılması gereklidir. Birikimlerin de en az 3 sene en fazla 5 sene olarak düzenli şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

24 Yaş Öncesi Çeyiz Hesabı Açmak Zorunlu!

Devlet tarafından evlenmek isteyen genç çiftlere yönelik sunmakta olduğu evlilik destek ödemesi için devletin aradığı bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullardan birincisi çeyiz hesabı desteği üzerinden yararlanmak isteyen gençler, birikim yapacakları bankalara bu isim ile hesap açmaları gereklidir. Bu ödeme hakkında aranan en büyük şartlardan biri ise ilgili birikim hesabının 24 yaşından önce açılmış olması şartı olarak altı çizilmektedir.

Birikimlerini tek bir banka hesabı değil de bireysel olarak ayrı banka hesapları üzerinden değerlendirmek isteyen gençler de olabilmektedir. Evlenmek isteyen çiftler evliliğe kadar olan bu süreç içinde ayrı banka hesaplar üzerinden hesap açarak birikimlerini de ayrı ve de düzenli bir şekilde yapmaları halde bu devlet desteği ödemesini ikiye katlamaları imkanını doğurmaktadır. Çeyiz hesabına özel olarak destek ödemesi yapacak kişinin aylık alt limit olarak 207 TL olması durumunda üst sınır da 2 Bin 76 TL olarak açıklanmıştır.