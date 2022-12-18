Çiftçiye Müjde Var! 50.000 TL Nakit Alabilirsiniz! Geri Ödemesi İstenilen Zamanda Yapılabilir

Çiftçiye müjde var! 50 000 TL nakit alabilirsiniz. Geri ödemesi ise istenilen zamanda yapılacak. Kredi imkânı hem özel bankalar hem de kamu bankaları tarafından sunuluyor. Nakit hakkında detaylı bilgiler yazımızda…

Çiftçiye de kredi konusunda müjde var! Bankalar çiftçileri ilgilendiren kredi haberlerini paylaştı.100 bin lira ve üzerinde belgesi olanlar kredi kullanabilecek. İşte kredi ile ilgili detaylar…

Bankalar her meslek grubuna göre kredi imkânı sağlıyor. Sağlamış oldukları kredi imkânı Tarım ve Hayvancılık işleri ile uğraşanlara geldi. Çiftçi iseniz ve krediye ihtiyaç duyuyorsanız, devlet destekli bu krediye başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler 18 ile 40 yaş aralığında ise genç çiftçi kredilerine başvuru yapılabilir. Yapılacak olan başvurular ile 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarlarda kredi kullanabilirsiniz.

Devlet destekli kredi dışında kalan bazı bankalar da kredi kampanyaları yürütüyor. Hangi bankalardan 50 bin lira tutarında kredi alınabilir? Başvuru yapılabilecek bankalar hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Ziraat Bankası’ndan 50.000 TL Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası ihtiyaç duyulması halinde 50 bin lira tutarındaki krediye başvuru yapan kişilere imkân sağlıyor. Devlet destekli olarak verilen kredilerin yanı sıra ayrıca kendi bünyesine ait kredi imkânları da tanıyor. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka şartlarını karşılamanız durumunda kredi kullanabilirsiniz. ÇKS belgesine sahip olan ve banka sicilinde her hangi bir sorun yaşamayan kişilere yılda bir kez çiftçi kredisi veriliyor. Araç ve traktör alımlarında da kullanabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Çiftçi Kredisi

Denizbank çiftçilere özel 50 bin lira tutarlı kredi imkânı sunuyor. Çiftçi kredisine başvuru yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek kredi kullanılabilir. 50 bin liralık kredide 60 ay vade imkânı mevcut. Ödemeler 3 ayda, 6 ayda ve 9 ayda bir yapılıyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi için onay alabilirsiniz. Daha önce bu bankadan çiftçi kredisi kullanılması halinde bankaya uğramadan internet üzerinden kredi kullanılabilir.