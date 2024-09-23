Yüksek üretim maliyetleri ve artan işçilik ücretleri, üreticiyi zor durumda bırakırken, market fiyatları ile üretici fiyatları arasındaki büyük fark çiftçilerin tepkisini çekiyor. Mersin’de şeftali ve üzüm üreten Mehmet Ersoy, yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Biz şeftaliyi 4 TL, üzümü 10 TL’ye satıyoruz; fakat bunlar çarşıda 40-60 TL’ye satılıyor. Bu fark neden?” diye sordu.

Ersoy, maliyetleri karşılayamadıklarını ve işçi yevmiyesini bile çıkaramadıklarını belirterek, “Şeftali bahçesinin işçisini kurtarmadı. Bir işçi günde 200 kg toplasa bile, bu fiyatla zor geçiniyorlar” dedi. Üretim sürecinin zorluklarına dikkat çeken Ersoy, “Gübre ve ilaç parası bile kazanmıyor. Elmacılığı bırakmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin borç yükü de gün geçtikçe artıyor. Hükümetin destekleri yetersiz kalırken, birçok çiftçinin hacizle karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Ersoy, “Mersin’e 60 km uzaklıkta dağ köyüyüz; ama maliyetler belimizi büküyor” diyerek çaresizliklerini dile getirdi. Çiftçilerin sesine kulak verilmesi gerektiği vurgulanıyor.