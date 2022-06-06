Çiftçiler 300 Milyon TL Alacak, Parasal Problemleri Bitecek! Son Dakika Açıklaması Geldi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, bakanlık aracılığı ile yürütülmekte olan "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı" kampanyası kapsamında 'modern basınçlı sulama Tesisleri projeleri’ uygulamalarına 300 milyon TL hibe ayırdı.

Son dönemlerde özellikle de kuraklık probleminin baş göstermesiyle beraber çiftçilerin en büyük sıkıntılarını meydana getiren sulama problemlerinin giderilmesi açısından devlet 300 milyon TL hibe desteği ayırdı. Detayları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Twitter hesabından yapılan bir son dakika açıklamasına göre ‘Bakanlık tarafından yürütülen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kampanyası kapsamında bireysel modern basınçlı sulama sistemi projelerinin %50 tutarı açısından hibe desteği sağlamaktadır. Bu kampanya kapsamında çiftçiler, tarla içi damla sulama sistemi ile tarla için yağmurlama sistemi ve tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi ile tarla içi yüzey altı damla sulama center enerji sistemleri sulama sistemlerini içeren projeler açısından hibe desteğinden faydalanmaktadır ifadelerine yer verdi.

Açıklamada aynı zamanda bireysel modern basınçlı sulama sistemi projeleri kampanyası kapsamında 2017 ile 2021 yılları arasında 3.95 milyon dekar alanı kapsayacak olan 42 milyon 532 projeye, toplamda 901.16 milyon TL tutarında hibe desteği sağlandığı ve 2022 senesi içerisinde 300 milyon TL tutarında hibe desteğinin çiftçilere verileceği açıklandı.