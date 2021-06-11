Çift Maaş İddiası Ortaya Atılmıştı! TRT Müdürü, Hakkında Çıkan Haberi Doğruladı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Meclis KİT Komisyonu’nda kendisine yöneltilen sorulara cevaplar verdi ve 2 maaş aldığı hakkında ortaya atılan iddiaları doğruladı. TRT Genel Müdürü Eren, TRT’den 15.000, bunun yanı sıra Türksat'tan da 14.500 lira ücret aldığını söyledi. Eren, maaş konusunda TRT’de kendisinden başka çift maaş alan kimsenin olmadığını da belirtti.

Milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğu Meclis KİT Komisyonu’nda İbrahim Eren’e sorular soruldu ve Eren’de maaş meselesine açıklık getirdi ve hakkında ortaya atılan çift maaş iddialarını doğrulayan nitelikte yanıt verdi. Bunun yanı sıra, CHP'li Atila Serter, Fatih Er’in genel müdür yardımcılığına atandığını TRT World yöneticisi iken kayınbiraderini, eşinin bacanağını ve kayınbiraderini TRT’ye aldığı konusunu hatırlatan açıklamalar yaptı.

Bir aileden 4 kişinin aynı anda TRT’ye nasıl girdiğini soran Serter, basın yayın yüksekokulu mezunu ve 2- 3 dil bilen gençlerin işsiz olduğu zamanda bu konunun nasıl olduğu sorusunu yöneltti. Genel müdür Eren ise bu soru karşısında Fatih Er’in böyle bir yetkisinin olmadığını ve olamayacağını belirtti Yetkinin kendisinde olduğunu ifade eden genel müdür, Resul Şimşek isimli bacanağının 25 yıllık gazeteci ve Fatih Er’den eski biri olduğunu bununla birlikte kendisini herkesin tanıdığını söyledi. Kayınbiraderi olan Furkan'ı da aldıklarını ifade eden İbrahim Eren, süreci İnsan kaynaklarının yönettiğini belirtti. TRT World kurulduğu sırada İngilizce bilen ve gazetecilik tecrübesi olan kişileri kaçırmak istemediklerini söyleyen Eren, 4. akraba olan kişinin de kurumda tanışıp evlendiğini ve önceden bir akrabalığın bulunmadığını açıkladı.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da 27 Mart tarihinde 960 personelin katılımı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleşen haremlik-selamlık görevde yükselme sınavı hakkında bir soru sordu. Eren ise TRT'de haremlik-selamlık gibi sınıflara ayrılma iddiasının doğru olmadığını ifade etti.