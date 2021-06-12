Christian Eriksen öldü mü? Eriksen vefat mı etti? Danimarka Finlandiya maçı bayılma anı

UEFA 2020 kötü başladı. Tüm dünyanın gözü kulağı Danimarka Finlandiya maçından gelecek güzel haberi bekliyor. Danimarka Finlandiya maçında Eriksen kalbi durdu. Kalbi durup saha ortasına bayılan Eriksen apar topar hastaneye kaldırılırken DAnimarka Finlandiya maçı ertelendi.

Eriksen öldü mü?

Sosyal medyada Eriksen öldüğü ve UEFA Eriksen vefat haberi nedeniyle karşılaşmayı ertelediği iddia edildi. Ancak henüz resmi bir kaynaktan Eriksen sağlık durumuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Christian Eriksen vefat mı etti?

UEFA ve Danimarka kanadından henüz Eriksen vefat ettiğine dahil bir bilgi gelmedi. Eriksen sağlık durumu merakla bekleniyor. Sosyal medyada Eriksen öldüğü haberler henüz doğru değil.

Eriksen nasıl bayıldı?

Danimarka Finlandiya maçının 42. dakikasında kalbi duran Eriksen, 2 adım attıktan sonra bayıldı. Eriksen müdahale saha içinde yapıldı. Eriksen sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama gelir gelmez sizlerle olacak.