Cezayirliler, Buteflika Sonrası 'Değişimi' Mühürlemek İçin Yerel Anketlerde Oy Kullandı

Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nin son dönem cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın yirmi yıllık iktidarında sayfayı çevirme girişiminde kilit nokta olarak görülen yerel seçimlerde oy kullandı.

Ancak Cezayirlileri “iz bırakmaya” çağıran resmi kampanyalara rağmen, Cumartesi günü belediye ve il meclisleri için yapılan oylama kamuoyunda çok az ilgi uyandırdı.

Seçim, Cezayir'de, ülkeyi yirmi yıldır yöneten güçlü bir adam olan Buteflika'dan miras kalan devlet kurumlarında reform sözü veren Tebboune yönetimindeki üçüncü oylama.

Gözlemciler, Buteflika'nın Nisan 2019'da Hirak'ın demokrasi yanlısı protesto hareketi tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana, katılımın az olduğu seçimlerde olduğu gibi düşük bir katılımın olacağını tahmin ediyorlardı.

Analist Mohamed Hennad, Kuzey Afrika ülkesinin yöneticilerinin "önceki seçimlerin utanç verici sonuçlarına rağmen iradelerini empoze etmeye" çalıştıklarını söyledi.

Oy verme yerleri sabah 8'de (07:00 GMT) açıldı ve akşam 7'de kapandı. Pazar günü 15.230 adayın ayakta kalması ve sonuçların beklenmesiyle 23 milyondan fazla insan oy kullanmaya hak kazandı.

Yetkililerin Cezayirlileri “değişim” ve “kurum inşası” istiyorlarsa katılmaları yönündeki çağrılarına rağmen kampanyalar sessize alınmıştı.

Tebboune, Bouteflika'nın ordunun ve Hirak mitinglerinin baskısı altında istifa etmesinden aylar sonra tartışmalı ve geniş çapta boykot edilen bir 2019 oylamasında seçildi.

Eylül ayında 84 yaşında vefat eden Buteflika döneminde yaygın yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen yerel ve bölgesel seçimlerden kopma sözü verdi.

Bouteflika'nın eski başbakanlarından Tebboune Cuma günü bir televizyon röportajında ​​Cezayirlileri oylamaya aktif olarak katılmaya çağırdı.

İnsanlar değişim istiyorsa, oy vererek bu konuda bir şeyler yapma zamanı gelmiştir” dedi.

'Büyük zorluklar'

Cezayir'in yerel meclisleri, ulusal parlamentonun üst meclisinin üyelerinin üçte ikisini seçiyor ve geri kalanını cumhurbaşkanı atayacak.

Cezayir Üniversitesi'nde gazetecilik profesörü olan Redouane Boudjemaa, oylamanın basitçe "yönetici sınıfın yararına olacak şekilde üyelerini değiştirerek yerel konseylerin cephesini temizleme girişimi" olduğunu söyledi.

“Şu anda siyaset, ülkenin yeni bir döneme girdiğini ilan eden sloganlarla sınırlıyken, tüm göstergeler aksini gösteriyor.”

Tebboune'nin yönetimi, protesto hareketinin reform çağrılarına yanıt olarak önemli politika hamlelerini paketlemesine rağmen, gazeteciler ve Hirak aktivistleri üzerinde bir baskı gördü.

Ayrıca Cezayir'in sömürge hükümdarı Fransa ile diplomatik bir krizle karşı karşıya kaldı ve komşusu Fas ile, Cezayir'in tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerinde Ağustos ayında diplomatik bağlarını kopardığı bir diplomatik krize bulaştı.

Ancak Cuma günü televizyonda yaptığı açıklamalarda Tebboune, "Karşı tarafın [Fransa] provokasyon olmadan eşit temelde düşünmesi koşuluyla bu ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini" söyledi.