Ceza Ödemek İstemiyorsanız, 30 Kasım'a Kadar Başvuru Yapın

Emlak vergileri için ödemelerin son günü 30 Kasım olarak belirtilmiştir. Vatandaşların 30 Kasım sonrasında yapacakları ödemeleri için gayrimenkullerinin bağlı olduğu belediyelere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer bir seçenek olarak da internet vergi dairesi üzerinden de emlak vergisi ödemeleri yapılabilmektedir. Eğer vatandaşlar ödemelerini 30 Kasım sonrasında gerçekleştirirlerse uygulanacak gecikme faizini de ödeyeceklerdir. Gecikme faizi de aylık 1,6 şeklinde ceza olarak uygulanacaktır.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlamış olup ödemeler için son gün olarak da 30 Kasım belirtilmiştir. Ödenecek olan emlak vergilerinde belirli koşullar dikkate alınmaktadır. Ödemeler yapılırken gayrimenkullerin ölçütleri ödeme miktarını etkilerken ödemeler tek ya da 2 taksit şeklinde yapılmaktadır. Ev, arsa, bağ bahçe gibi alt türlere ayrılan ödeme oranları büyükşehir olan illerde binde 2 oranında, büyükşehir olmayan illerde binde 1 oranında hesaplanmaktadır.

İş yeri olarak tanımlanan gayrimenkullerde emlak vergisi ödemeleri büyükşehir olan illerde binde 4, büyükşehir olmayan illerde binde 2 oranlarında gerçekleşmektedir. Arazi olarak tanımlanan gayrimenkullerde ise emlak vergisi ödemeleri büyükşehir olan illerde binde 2, büyükşehir olmayan illerde binde 1 oranlarında gerçekleşmektedir. Bu oranlar arsa niteliğindeki gayrimenkullerde büyükşehir olan illerde binde 6, büyükşehir olmayan illerde binde 3 şeklinde yapılmaktadır.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Emlak vergisi ödemeleri gayrimenkul sahipleri için çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan ilki E-devlet aracılığı ile vergi borcu sorgulama seçeneğinden yapılabilmektedir. Bir başka seçenek olarak kişiler banka ve PTT şubeleri ya da internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile ödemelerini yapabilmektedir. Ayrıca belediyelerin sağlamış olduğu internet hizmeti üzerinden ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Son olarak ise kişiler bağlı oldukları belediyelere ya da o anda bulundukları belediyelere giderek ödemelerini yapabilmektedir.

Vatandaşlar eğer ilk kez emlak vergisi ödeyeceklerse farklı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin öncelikli olarak belediyen elde edilen beyannameyi doldurmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişiler tapu, nüfus cüzdanı, eğer gayrimenkul bir bina ise kullanım izni formu ile beyanname için başvuruda bulunmalıdırlar ve ikamet adresleriyle birlikte vergi numarası bildiriminde bulunmalıdırlar.