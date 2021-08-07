Cep Telefonunuzdan Oturduğunuz Yerden Mesaj Atarak 40.000 TL Verilecek, Bankalar Duyuru Yaptı. Son dakika kredi haberi olarak ajanslara düşen bu haber ile birlikte, uygun faizlerle kredi kullandırılacaktır. Sms atarak, 40.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar, normal şartlarda müşterilerine 1100 ve üzerinde kredi onayı verirken, SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız kredi notunuzun en az 1300 ve üzerinde olması şartı vardır. Mesaj ile kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi başvuru şartları ayrıca kredi siciline göre de değişmektedir. Bankalar ile aranız iyi değilse, kredi onayı alamazsınız. Özellikle avukatlık ve kara listede olan müşteriler kredilerini kullanamazlar. Kullanacağınız 40000 TL kredilerde ise istediğiniz ihtiyacınıza göre, bu parayı çekebiliyorsunuz.

Teb Bankası, SMS ile 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sms ile 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek buraya TC kimlik numaralarını yazarak 44 66 numarasına gönderirlerse TEB Bankası, SMS kredi kampanyasına katılabilirler. 44 66 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere 10 dakika içerisinde kredi sonucunu mesaj, attığınız cep telefonuna gönderir. Kredi onayı alan müşteriler en yakın banka şubesinden kredilerini 36 ay vadeye kadar kullanabilirler. Teb Bankası, SMS ile 40000 TL kredi başvurusu yapan kişiler, onayı almalarıyla birlikte kredilerini dilerlerse internet bankacılığı şifreleri varsa, online olarak mobil uygulama üzerinden de kullanabilirler.

Akbank, SMS ile 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa, SMS atarak hemen onay alabiliyor. Kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına gönderin. Bu şekilde gönderdiğiniz mesaj sonrasında Akbank, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verir. Kredi sonucu uygun olan kişiler kredilerini banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yaptığınızda, 36 ay vadeye kadar vadeler ile düşük faiz oranları ile yararlanırsınız.

Denizbank, SMS ile 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank ile oturduğunuz yerden ne kadar kolay olacağınızı görebiliyorsunuz ve SMS atmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı düzgün bir şekilde 32 80 numarasına gönderin, mesaj gönderdikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelir. Ev hanımı olan kişiler, çalışan kişiler ve emekli olan kişiler, öğrenciler ve yeni işe başlayan kişilerin bu bankadan SMS ile onay almaları durumunda en yakın banka şubesinden sadece kimlikleriyle birlikte onaylı tutarları kullanabileceğini söyleyebiliriz.