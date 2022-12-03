Cep telefonunuz üzerinden 3050’ye SMS atın 30.000 TL'yi hemen kapın! Pazartesi sabah 8.00'de hesapta

Pazartesi sabah 8.00'de hesapta... Cep telefonunuz üzerinden 3050’ye SMS atın 30.000 TL'yi hemen kapın! Bu kredinin ihtiyaç kredisi olarak verileceği ve Aktif Bank üzerinden yapılacak olan başvuruların düşük faiz seçenekleri ile bu krediyi kullandıracağını belirtti. PTT internet üzerinden başvuru alacağını belirtirken bir taraftan da özellikle düşük bankacılık puanı olanlara bu kredi için başvuru alacağını duyurdu.

PTT 18 Yaş Üstüne 30.000 TL İçin Başvurular

Nakit ihtiyacı olanlar bu ihtiyaçlarını PTT aracılığıyla alabilecek. Başvurunun nasıl yapılacağı ve şartlar ile ilgili olarak açıklamalar geliyor. Nakit 30.000 TL almak isteyenler bu kredi için başvurularını PTT üzerinden yapabilecek. İnternet üzerinden yapılacak olan başvurularla birlikte isteyen PTT şubelerine giderek oradan da başvuru yapılabilmektedir.

Bu kredi için SMS ile de başvuru yapılabilmektedir. Cep telefonu üzerinden 3050’ye SMS göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sonucunu yine SMS üzerinden öğrenebilirsiniz. TC kimlik numaranız ile başvur yaparak kredi çıkması durumunda TC kimlik numarası ile paranızı çekebilirsiniz.

Aktif Bank ve PTT işbirliği ile emeklilere tüketici kredisi desteği sağlanırken banka bağlamında oluşturulan detaylarda "Kefilsiz, koşulsuz Emekli Kredisi! Acil nakit gereksinimi olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 50.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarınızı değil, borçlarınızı erteleyin" ifadeleri ile 50 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacağı duyuruldu.

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