Cep telefonunda Denizbank QNB Finansbank ve Yapı Kredi Uygulaması olanlara 40.000 TL ödeme haberi!

Bankalar üzerinden artık kredi almak oldukça basit. 3 banka üzerinden yapılan kampanyada banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, Denizbank Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu 3 banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi puanınızı bilmeniz gerekiyor. Denizbank Finansbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan kişilere banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda işlem yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilir ve 3 banka üzerinden istediğini seçerek, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına gönderdikten sonra banka genel müdürlü tarafından kredi değerlendirmesi, hızlı bir şekilde yapılarak sizlere 40000 tl onay verilip verilmeyeceği hakkında mesaj gönderilir. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç veremiyor, onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de SMS ile sizlere gönderir. Size en yakın Finansbank şubesine giderek kredi başvurusunu tamamlayabilir ve onaylanan kredi tutarını hesabınıza yatırabilirsiniz.

DENİZBANK

Size en yakın DenizBank şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 40000 TL'ye kadar kredi onayı almanız mümkün olmaktadır. Denizbank 40000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunuyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsin.

YAPI KREDİ BANKASI

40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası uygulaması olan vatandaşlar ise 40.000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığı ile birlikte şifresine giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan işlemler sonrasında kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmakta. Başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedir.