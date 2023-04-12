Cep telefonları üzerinden 30.000 TL ödeme başladı: TC kimlik ile 2-4-6-8-0 son rakamı olanlar nakit alabileceklerdir! Cep telefonları üzerinden 30000 TL nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan kampanyada DenizBank, Akbank uygun faiz oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere aynı zamanda devlet destekli olarak krediler vermektedir.

Denizbank, Akbank üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi, SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, banka müşterisi olan kişiler uygun faizlerle kredi ödemesi alabilmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden bireysel kredi almak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler uygun faizlerle bu kredileri, hesapları yaptırabilmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden kredi almak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilecek ve bu bankadan kredi alabileceksiniz. Denizbank ve Akbank ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş oldu bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli kredi ödemesi vermektedir.

SMS kredi başvurusu yaptığınız zaman banka şartlarına uygun olan müşteriler ancak onay alabilirler. Sizlerde 30.000 TL sms kredi başvurusu yapacaksanız ilk önce banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

SMS kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notunun en az 1100 olması gerekiyor. Yani daha önceden banka çalışması yapmış olmalısınız. Banka çalışması yapmayan ve hiç kredi notu olmayan kişiler bankalardan kredi alamazlar.

Kredi başvurusu için çok fazla kredi başvurusu yapmış kişilerinde başvuruları onaylanmayacaktır. Şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan 30.000 TL SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için Kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor. Akbank üzerinden bireysel kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank müşterisi olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Akbank kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaj için 44 25 numarasına gönderen vatandaşlar, ödeme veriyor.