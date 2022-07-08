Cenova Köprüsü'nün Çökmesi: 2018 Felaketi Nedeniyle İtalya'da 59 Kişi Yargılanıyor

2018'de Cenova'nın Morandi Köprüsü'nün ölümcül çöküşü nedeniyle İtalya'da düzinelerce insan yargılandı. Toplam 59 sanık adam öldürme, ihmal, sahtecilik ve 43 kişinin ölümüyle ilgili diğer bazı suçlamalarla suçlanıyor. Morandi köprüsü'nün büyük bir bölümü, 14 Ağustos 2018'de şiddetli bir yağmur fırtınası sırasında patlak verdi ve aşağıdaki kuru nehir yatağına dalan arabaları gönderdi. Savcılar, sanıkların köprünün çökme riski altında olduğunu bildiklerini ve para biriktirmek için sürdüremediklerini iddia ettiler.

Eski ASPI CEO'su Giovanni Castellucci'nin avukatı, köprünün bakım ihmali sonucu değil ani bir “inşaat hatası” nedeniyle çöktüğünü savundu. Hüküm giymesi halinde en fazla 15 yıl hapis cezasına çarptırılır. Yargıç Paolo Lepri bir saatlik yasal işlemden sonra 12 Eylül için yeni bir duruşma tarihi belirledi. Morandi köprüsü'nün çöküşünün şok edici görüntüleri birçok İtalyan vatandaşının anısına uzun süre kalacak. Cenova üzerinden geçen A10 otoyolu üzerindeki 1,2 kilometrelik köprü, kuzey İtalya ile Fransa arasında bağlantı sağladı. Ancak yaklaşık dört yıl önce, bir sabah şiddetli yağmurun ortasında, köprünün 9. sütun etrafındaki 200 metrelik bir bölümü çöktü. 1960'larda inşa edilen yapının çöküşü, İtalya'nın ulaşım altyapısının zayıf durumunun da altını çizdi.

'Beş yıl içinde hiçbir şey yapılmadı'

Köprünün tasarımcısı, özellikle yakındaki Ligurya Denizi'nden gelen nemli havanın aşındırıcı etkisi nedeniyle pasın giderilmesi için düzenli bakım önermişti. Yetkililer iddia edilen köprünün beton üzerinde kirlilik etkisi sayaç için bakım geliştirmek için uyarılmıştır. Duruşmaya katılan Morandi mağdurlarının yakınları komitesi üyesi Egle Possetti, ”2013'ten bu yana belgelerde Morandi köprüsü'nün çökme riski altında olduğunu kanıtlayan unsurlar var" dedi.

“Beş yıl içinde hiçbir şey yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu yüzden akrabalar ve sivil partiler olarak savaşacağız, böylece bu duruşma ailelerimize adalet ve burada olmayan ölülere saygı gösterecek "dedi. "Morandi köprüsü bir saatli bombaydı. Başka bir savcı Walter Cotugno Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Tıklamayı duyabiliyordunuz, ancak ne zaman patlayacağını bilmiyordunuz " dedi. Nisan ayında, bir Cenova yargıcı, hem ASPI hem de SPEA mühendislik şirketinin, yargılanmaktan kaçınmak karşılığında İtalyan hükümetine 29 milyon euro ödemesi için savunma anlaşması taleplerini onayladı. Ancak hakim, bireysel yöneticilerin ve uzmanların felaketle ilgili olarak hala yargılanabileceğine karar verdi.