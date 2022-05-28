Cennetten Gelen Çocuk: Tarık Salih'in Mısır'daki El-Ezher'de Geçen Gerilim Filmi

Yeni filmi Cennetten Çocuk'un bu hafta Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümünde prömiyeri yapılan İsveçli-Mısırlı yönetmen Tarık Saleh, çalışmaları için cesur ve cesur olarak adlandırılmayı hafife alıyor.

"Dışarı çıkıp doğruyu söyleyen Mısırlıları ve Suudiler tanıyorum. Hapse giriyorlar, işkence görüyorlar, dışarı çıkıyorlar ve tekrar doğruyu söylüyorlar. Bunlar cesur insanlar," dedi.

"İsveç pasaportum var. Avrupa'da yaşıyorum. Kahire'de geçen filmi İstanbul'da çektim" diyor.

Bununla birlikte, Cennetten Gelen Çocuk, Mısır'ın dini kurumu ve devleti içindeki yolsuzluk, ikiyüzlülük ve güç mücadelelerini tasvir etmesiyle tüyleri diken diken etmeye hazırlanıyor.

Film, Kuzey Mısır'daki bir balıkçı topluluğundan genç bir adam olan ve Kahire'nin prestijli El-Ezher Üniversitesi'nde İslami düşünceyi incelemek için hibe alan ancak bir sonraki büyük imamı seçmek için bir komploya karışan Adam (Tawfeek Barhom tarafından canlandırılan) hakkında bir gerilim filmi. Casusluk ve skandalın, muhbirlerin ve saldırganların, entrikaların ve cinayetlerin hikayesidir.

Film eleştirmeni Peter Bradshaw, filmdeki "komplo-gerilim filmi ile daha genel bir insanlık dramı arasındaki kesişimi" övdü.

"Cennetten Gelen Çocuk bana biraz casusluk ve bu işin insani maliyeti hakkında yazan İngiliz yazar John Le Carré'yi hatırlattı" dedi. Bradshaw, "[Salih] aynı zamanda kilise ve devletin yozlaşmasına cesurca meydan okuyor" diyor.

Salih'in son filmi The Nine Hilton Incident, 2017 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü: Dramatik'i kazandı, ancak ülke polisindeki yolsuzluğu tasvir ettiği için Mısır'da yasaklandı.

Salih, potansiyel serpintileri düşünmeden film yapmanın kendi işi olduğunu düşünüyor.

"Bir sanatçı olarak doğruyu söylemeniz gerektiğine inanıyorum; duygusal gerçek çünkü nesnel bir gerçek yoktur. Eğer spesifikseniz, dürüst olmaya çalışıyorsanız ve spekülasyon yapmıyorsanız, sinema aracılığıyla gerçekten [önemli] bir şeyler söyleme şansınız var" diyor.

Filmin Sünni Müslümanlar için en ünlü eğitim kurumlarından birinde geçen film, filmi oldukça sıra dışı kılıyor.

"Filmi izlemeden önce kaç kişi El-Ezher'i ve büyük imamı bilirdi?" Salih sorar.

Cennetten Gelen Çocuk, dini dünyaya, siğillerin ve her şeyin – El-Ezher'deki inanç içindeki hizipçilik, liberaller ve muhafazakarlar arasındaki bölünmeler – yuvarlak bir bakış açısı sunmaya çalışıyor, ancak bu İslam inancının kendisine yönelik bir saldırı değil.

Salih, en tartışmalı yönlerin, devlet güvenliğinin dini kurumlara müdahalesini ve iktidarın kötüye kullanılmasını tasvir etmesinde olacağını düşünüyor - ister bir birey ister bir kurum tarafından olsun.

"Güç iki ucu keskin bir kılıçtır. Kendi elinizi kolayca kesebilir," diyor filmdeki baş kahraman Adam.

Salih, bu tür hikayeleri anlatma sorumluluğu olduğuna inanıyor.

"Mısır'da yaşayan Mısırlılar hikayeyi anlatamıyor. Bunu yapmak imkansız. Mısır askeri bir diktatörlüktür."