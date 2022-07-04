Cenin'de İsrail Askerleri Tarafından Vurulan Filistinli Genç Öldü

Filistinli sağlık kaynakları, bir gün önce işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından vurulduktan sonra Pazar günü Filistinli bir gencin öldüğünü söyledi.

Filistin sağlık bakanlığı tarafından 17 yaşındaki Kamel Alawneh olarak tanımlandı ve "işgalin [İsrail ordusunun] karnından ve eli Cenin'de canlı ateşten aldığı yaralara yenik düştüğünü" söyledi.

Filistinli bir sağlık kaynağı AFP haber ajansına, Alawneh'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin vilayetinde bir köy olan Jaba'da yaralandığını söyledi.

Alawneh Cumartesi günü Jaba'da İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda karnından ve kolundan vurularak hastaneye kaldırıldı. Cenin'deki İbn Sina Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, onu ameliyat ettiklerini ve Pazar öğleden sonra öldüğünü ilan ettiler.

Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu sözcüsü, Alawneh'i kendisine ateş eden askerlere Molotof kokteyli atmakla suçladı. İddiasını destekleyecek kanıt sunmadı. İddiaya göre olayda İsrailli yaralanan olmadı.

Filistinli politikacı Hanan Ashrawi, Alwaneh'in 2003 yılında İsrail ordusu tarafından öldürülen kardeşinin adının verildiğini söyledi.

Mart ayının sonundan bu yana İsrail ve Filistin topraklarında 49 Filistinli öldürüldü.

Bunlar arasında Birleşmiş Milletler'e göre Cenin'deki bir askeri baskını takip ederken İsrail ordusunun ateşi tarafından öldürülen El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh de var.

İsrail'de Mart ayından bu yana Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi öldü.

Son birkaç ayda İsrail güçleri özellikle Cenin'e, özellikle de şehrin mülteci kampına yönelik baskınlarını yoğunlaştırdı.

Çarşamba günü, Cenin'de İsrail ateşi tarafından bir Filistinli daha öldürüldü. Cenin mülteci kampından 23 yaşındaki Muhammed Maher Marei , İsrail'in açtığı ateş sonucu ciddi şekilde yaralandı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.