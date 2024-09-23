Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi’nde akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 34 KRN 884 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yakındaki bir iş yerine girdi.

Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, savrulan aracın altında kalan bir kişiyi kurtardı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.