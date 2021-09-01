Cem Yılmaz ve Zafer Algöz’den Erşan Kuneri Kutlaması!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın dostu olan Zafer Algöz ve ailesi ile birlikte Erşan Kuneri çekimlerinin tamamlanması sonrasında bir kutlama gerçekleştirdi. Suskunluğunu koruyan ünlü isim kameralara yansıdı ve açıklama yapmaması ile dikkatleri üzerinde topladı. İşte Cem Yılmaz ve Zafer Algöz’ün Erşan Kuneri çekimlerinin tamamlanması ile ilgili kutlama yapması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Önceki gün yakın dostu Zafer Algöz ve ailesi ile buluşan başarılı komedyen Cem Yılmaz, açıklama yapmaktan kaçındı ve dikkatleri üzerinde topladı. Kameralara yansıyan başarılı isim, çekimlerin bitmesi ardından kutlama yemeğine çıktı ve geç saatlerde ise restorandan ayrıldı. Erşan Kuneri çekimlerinin geçtiğimiz günlerde bittiği bilgisine ulaşılırken Cem Yılmaz, çekim sonrasında yemeğe çıkmayı da ihmal etmedi.

Geç saatlerde restorandan çıkış yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kestiği bıyıkları ile gündem olmuştu. Bu kez ise maskesini çıkarmayan ve görüntü vermekten kaçınan Yılmaz, kutlama yapması ile adından söz ettirdi.

Algöz ailesi ile Yılmaz, geç saatlerde restorandan çıktı ve araçlarına bindi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen sanatçılar, evlerinin yolunu tuttu ve kameralara yansıdı.

Ünlü sanatçı Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar gerçekleştirmiş ve kullandığı ifadeler ile dikkatleri çekmişti. Üç aydır çalıştıklarını, heyecanlı olmadıklarını ve sakin olduklarını ifade eden Zafer Algöz, 2020 senesinin Mart ya da Nisan ayında gösterime girebileceğini ifade etmişti. Hepsinin kaliteli, birbirinden farklı ve sinema filmi gibi işler olduğunu ifade eden Zafer Algöz, çok masraflı ve özen gösterilmiş bir iş olduğunu da açıklamıştı.

Herkesin 8 farklı karakteri oynadığını anlatan Algöz, hep aynı adamların olmadığını ve bu defa çok farklı oyuncuların bulunduğunu da söylemişti. Aynı zamanında söz konusu olan işin Türkiye'de kimsenin kolay kolay yapmaya cesaret edemediğini de dile getirmişti.