Celil Nalçakan: Hayvan Sevgisi Olan Bir Adamım

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, dün akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı ve muhabirler ile sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde kapısına not bırakan ve köpeği Robin’i şikayet eden komşusu hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hayvan sevgisi olan bir adam olduğunu ve yerdekine merhamet etmeyenin göktekinden merhamet beklememesi gerektiğini ifade etti.

Arnavutköy'de arkadaşları ile bir mekanda buluşan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, çıkışta keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara cevaplar veren 43 yaşındaki ünlü oyuncu Celil Nalçakan, hakkında merak edilenleri de bu şekilde yanıtlamış oldu. Ünlü isim Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme hakkında kriz yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da açıklamalar yaptı. “Taş yerinde ağırdır. Allah ondan razı olsun. Sergen hocam geri geldi” şeklinde ifadeler kullanan ünlü oyuncu yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde de farklı bir olay ile konuşulan Celil Nalçakan’ın sitesinde oturan bir komşusu oyuncunun köpeği Robin’den rahatsız olmuş ve Celil Nalçakan’a bir mektup bırakmıştı. Ünlü oyuncu ise duruma bir Hayli içerlenmiş ve hayvan sevgisi olan bir adam olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu komşusunun köpeği hakkında yapmış olduğu şikayete ateş püskürmüş evet tepki göstermişti. Komşusu yazmış olduğu mektupta Rodin isimli köpeği sabah erken ve akşam geç saatlerde bahçeye bırakmamasını istemiş ve komşulardan gelen şikayetler olduğunu belirtmişti.

Ünlü oyuncu ise aynı şekilde not yazarak karşılık vermiş ve köpeğinin adının Rodin değil Robin olduğunu, kapısına not asmak yerine zile basıp çay içebileceğini, bunun yanı sıra notunun altına isim bırakılsaydı kamera kayıtları ile uğraşmasına gerek kalmayacağını ve bir daha bu tipte bir şikayet olursa bu durumu yöneticiye iletmesi gerektiğini açıklamıştı.