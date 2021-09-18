Celal Şengör'e Çığ Gibi Taciz Tepkisi!

Zoom toplantısında bir kız öğrencisine uyguladığı tacizi anlatan ünlü akademisyen Celal Şengör’e tepkiler çığ gibi büyüdü. İzleyenler taciz anısını öğrendi ve adeta kanları dondu. Kadın derneklerinden ve sosyal medyadan ünlü akademisyen Celal Şengör'e gösterilen tepkilerde tacizin meşrulaştırılamayacağı konusuna da vurgu yapıldı.

Katıldığı bir Zoom toplantısında soğukkanlılıkla kız öğrencisine uyguladığı tacizi anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Celal Şengör korkunç ifadeler kullandı dehşete uğrattı. Söz konusu görüntüler sosyal medya hesaplarında yayınlandı ve Şengör, kız öğrencisini taciz etmesini adeta ders verirmiş gibi anlattı.

Toplantıda öğrencisinin kendisini çok kızdırdığını, Saniye'nin eteğini kaldırdığını ve tokat attığını ifade eden Profesör Dr. Celal Şengör, açıklamaları ile tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Öğrencinin kendisine baktığını söyleyen ve “Bana bak” şeklinde ifadeler kullandığını aktaran Şengör, “Baban bunu yaptı mı?” sorusunu sorduğunu ve öğrencisinin “Bana babam bile bunu yapmadı” dediğini ifade etti. Ardından “eksik kalmış” dediğini ve “şimdi tamamlandı” şekilde ifadeler kullandığını açıklayan Profesör Dr. Celal Şengör korkunç ifadeleri ile gündemde yer aldı.

Ünlü akademisyene tepkiler çığ gibi büyürken Profesör Dr. Celal Şengör'ün hareketi sosyal medya kullanıcılarından da tepki çekti. Bunun yanı sıra STK’ların ve üniversitelilerin de tepkisine maruz kalan akademisyen, haberlerde yer aldı. İTÜ Kadın Dayanışması ise önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve Şengör hakkında öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlattığı aktarıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ettiklerini ifade eden İTÜ Kadın Dayanışması Akademisi de tecavüz ve tacizi meşrulaştıran, bizleri terbiye ettiğini sanan bu adamı okulumuzu istemiyoruz şeklinde ifadeler kullandı.

Konu hakkında Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü de önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve kız öğrencisine yaptığı tacizi çekinmeden anlatan Celal Şengör’ü teşhir ettiklerini söyledi. Bunun yanı sıra, Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü, Celal Şengör'den ve bütün faillerden hesabı kadınların soracağına anlattı.