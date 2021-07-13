Çekya'da Koronavirüs Aşısı Olana Iphone 12 Hediye

Başbakan salgına mücadele kapsamında, koronavirüs aşısı yaptıracaklara çekilişle, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak olan indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Çekya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, aşıya teşvik etmek amacıyla, vatandaşların aşı yaptırmaları için çekilişle hediye dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Çekya'nın başkenti Prag da, açıklanacak olan iki aşılama merkezinde haftada bir kez yapılacak olan çekiliş ile aşı yapan kişilere Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Çekya yaklaşık olarak 10 buçuk milyon nüfusa sahip, aşılamanın başladığından beri 8,8 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun neredeyse, nüfusun 3'te 1'inden fazlası aşılandı.

Hedefte Genç Nüfus Var

Verilere göre koronavirüse yakalanan kişilerin genellikle 16 ila 29 yaş aralığında olduğu görülmekte. Ayrıca koronovirüsün Hindistan'da ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan derde varyantının bu yaş aralığında hızlı bir şekilde yayıldığını açıklayan Çekya Başbakanı, çekiliş sonucunda verilecek olan hediyeler ile genç nüfusu aşılamaya teşvik etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Başbakan Babis, Prag’da açılacak olan 2 yeni merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı.

Pfızer/Bıontech İki Doz Arası 21 Güne İnecek

Çekya Başbakanı Babis, perşembe gününden itibaren olmak üzere yeni kayıt yaptıran kişilerden başlayarak, hükümetin Sağlık Riskleri Konseyi'nde Pfizer-BioNTech aşısı dozlarının arasana daha kısaltmak için iki dost arasını 1 güne indirmeyi teklif edecek. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Çekya'da hızlı bir şekilde artan mutasyon vakalarının dozlar arasındaki süreyi kısaltarak önlenebileceğini belirtmişti.

Çekya yaklaşık 10 buçuk milyon nüfusa sahip, aşılamanın başladığı ilk günden bu zamana kadar 8,8 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun neredeyse, nüfusun 3'te 1'inden fazlası aşılandı.

