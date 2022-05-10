Çekiçli Trafik Saldırganına 11,5 Yıl Hapis Cezası Verildi

Ankara'da meydana gelen olayda Özgür Öztürk isimli saldırgan kırmızı ışıkta geçmesi sebebi ile kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırmış ve korkunç konu gündemde yer almıştı. Trafik saldırganın cezası belli oldu ve mahkeme Özgür Öztürk'e kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralamaya teşebbüs, ulaşım aracının alıkonulması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 11,5 yıl hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra Özgür Öztürk isimli sanığın tutuklu bulunduğu sürenin de dikkate alınarak tahliyesine hüküm edildiği bilgisine ulaşıldı.

Sanık Özgür Öztürk Ankara'da meydana gelen olayda kırmızı ışıkta aracı ile yoldan geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırmış ve uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Öztürk’ün ulaşım aracının alıkonulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından toplamda 11,5 sene hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı ve sanığın tutuklu bulunduğu sürenin de dikkate alınarak tahliyesine hükmedildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Olay 5 Mart günü Ankara Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda yaşanmıştı. Özgür Öztürk isimli sanığın otomobili kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girmiş ve bu anda diğer otomobil sürücüsü olan Boğaçhan Yıldız da Öztürk’ü uyarmak için korna çalmış fakat daha sonra Özgür Öztürk tarafından saldırıya uğramıştı.

Boğaçhan ılYdız gibi diğer otomobil sürücüleri de Özgür Öztürk'e korna çalmış ve kırmızıda geçen sürücüye tepki göstermişti. Almış olduğu bu tepkiler sonrasında bagajından çekiç alarak otomobil sürücüsü Boğaçhan Yıldız’a saldıran sanık 11,5 sene hapis cezasına çarptırıldı. Trafikte bulunan diğer sürücülerin de araya girmesi üzerine sanığın aracına binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi ve diğer sürücüler olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Sanık mütalaaya karşı savunmasını yaparken suç işleme kastı ile hareket etmediğini belirtti ve pişman olduğunu, beraat ve tahliyesini talep ettiğini açıkladı.