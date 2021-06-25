Çek Cumhuriyeti’nde, Ölümcül Hortum Köyleri Süpürdü

Perşembe gecesi meydana gelen fırtına, güneydoğudaki Breclav ve Hodonin bölgelerindeki binaların çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve arabaları devirdi.

En az 219 km/sa (136 mph) rüzgar kaydedildi ve en kötü etkilenen bölgelerin bir savaş bölgesi gibi göründüğü söylendi.

Güney Moravya bölge valisi Jan Grolich, "Yaşayan cehennem" dedi.

Tenis topları büyüklüğündeki dolu taşları bildirildi ve yerel yetkililer, Breclav'dan kuzeydoğudaki Hodonin'e giden 25 km'lik (15 mil) yol boyunca bir dizi köyün önemli ölçüde hasar gördüğünü söyledi.

Breclav'ın diğer tarafındaki Valtice köyünde, Belediye Başkanı Pavel Trojan, neredeyse her binanın dolu bombardımanı nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

Hükümet, yaklaşık 1.000 evin etkilendiğini ve yerel yetkililerin çatıları yıkılan insanlara barınma sağlamak için çalıştığını söyledi.

Güney Moravya kurtarma servisinin sözcüsü Michaela Bothová, Çek TV'ye düzinelerce kişinin tıbbi servisler tarafından hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan üçünün öldüğünü söyledi. Çek medyası daha sonra ölü sayısının dörde çıktığını söyledi.

Hodonin bölgesindeki köylerde yaşanan yıkımın görüntüleri tek kelimeyle dudak uçuklatıyor. Bir videoda, kamera kıyamet manzarasında geziniyor; arabalar, bükülmüş çelik yığınların üzerine oyuncak gibi atılıyor. Yere kibrit çöpü gibi tahta kalaslar serpildiği görüntülendi.

Ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya ve Slovakya'dan kurtarma ekipleri görevlendirildi ve on binlerce insan elektriksiz kaldı.

AB zirvesi için Brüksel'de bulunan Başbakan Andrej Babis, yaşananları kıyamet olarak nitelendirdi.

1.600 nüfuslu Hrusky köyündeki evlerin en az üçte biri hortum tarafından yıkıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babisz, binaların sadece 'ine dokunulmadığını söyledi.

Çek halk radyosuna verdiği demeçte, "Kilise kulesiz, ilkokulun çatısı ve yalıtımı artık yok, sadece evlerden kalan duvarlar kaldı" dedi.

Kasırga ve dolu taşları sınır kasabası Hodonin'i vurdu, yaşlı bir insanın evine zarar verdi ve yerel hayvanat bahçesini tahrip etti. Bölgedeki üzüm bağları da zarar gördü.

Yaralıların çoğunun tedavi edildiği Hodonin hastanesinin müdürü Antonin Tesarik, durumun bir savaş alanına benzediğini söyledi. CTK haber ajansının aktardığına göre, "Bu bir kıyametti. Her yerde kan vardı ve gözyaşları içinde çaresiz insanlar. Hayatlarını kurtardılar ve başlarının üzerindeki çatıları kaybettiler."

Kasırga ayrıca ciddi trafik kesintilerine ve elektrik kesintilerine neden olarak tüm otoyolları kapattı ve bir gecede 100.000'den fazla evin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Çek İçişleri Bakanı Jan Hamacek bir tweet'te durumu çok ciddi olarak nitelendirerek, mevcut tüm kurtarma birimlerinin olay yerine gönderildiğini söyledi. Felaketin vurduğu bölgeye gelen bakan, olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.