Çek Cumhurbaşkanı, Trans Bireyleri ‘İğrenç’ Olarak Nitelendirdi

Başkan Milos Zeman'ın yorumları, dünyanın dört bir yanındaki şehirler Onur Yürüyüşü'nü geçit törenleri ve yürüyüşlerle kutlarken geldi.

Macar yasaları, eşcinselliği, cinsiyet değiştirmeyi ve doğumda kişiye verilenden farklı cinsellik kavramını teşvik ettiği düşünülen çocuklara yönelik tüm eğitim materyallerini ve programlarını yasaklıyor. Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinden sert eleştirilerle karşılandı.

Zeman, herhangi bir AB üye ülkesinin içişlerine müdahalenin büyük bir siyasi hata olduğunu söyledi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı savundu. Zeman, "Onunla aynı fikirde olmamak için bir neden görmüyorum" dedi.

Daha sonra şunları ekledi: "Geyleri, lezbiyenleri vb. anlayabiliyorum. Ama kimi hiç anlamıyorum biliyor musun? Bu trans insanları."

Macar politikacılar tarafından bu ayın başlarında kabul edilen yasa hakkında sorulduğunda, CNN Prima'ya şunları söyledi: "Eğer bir cinsiyet değiştirme operasyonu geçirirseniz, temelde kendine zarar verme suçu işliyorsunuz.

Zeman, trans bireyleri "içsel olarak bana tiksindirici" olarak nitelendirdi.

Macaristan'ın konumu, Avrupa Birliği'ne ait olup olmadığı konusunda şüphelere yol açtı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta tasarıyı "açıkça" ayrımcı olarak kınadı ve "Avrupa Birliği'nin tüm değerlerine, temel değerlerine aykırıdır ve bu insan onuru, eşitliktir ve insanın temelidir" dedi.

Zeman'ın yorumları, dünyanın dört bir yanındaki birçok şehrin LGBTQ topluluğu için görünürlük kazanmayı ve 1969 Stonewall isyanlarını işaretlemeyi amaçlayan geçit törenleri ve yürüyüşlerle Onur Yürüyüşü'nü kutladığı sırada geldi.

Prag'ın Onur Festivali Ağustos ayının ilk haftası için planlanıyor.

Bir savunuculuk grubu olan ILGA-Europe'a göre, yerel hak aktivistleri Çek Cumhuriyeti'nin giderek liberal olmayan komşuları Macaristan ve Polonya'nın yolunu izlemesinden korkuyor. Bir evlilik eşitliği yasasının geçişi ülkede defalarca durdu ve Avrupa Komisyonu'nun Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Aralık 2020 raporuna göre, Çek vatandaşlarının resmi geçiş koşulu olarak cinsiyet değiştirme ve kısırlaştırmadan geçmesi gerekiyor.