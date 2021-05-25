Cedi Osman ve Ebru Şahin’den Evlilik Kararı! Çift Ne Zaman Evlenecek?

Bugünlerde Maldivler'de tatil yapan gözde çift Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah masasına oturmayı planladığı hakkında iddialar ortaya atıldı. Ünlü isim Cedi Osman ve oyuncu sevgilisi Ebru Şahin ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve bu iddiaya hayranları oldukça sevindi. Yaklaşık olarak bir senedir aşk yaşamakta olan gözde çiftin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuldu. Şu sıralarda Maldivler'de tatil yapıp baş başa vakit geçiren ünlü çiftin yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşuldu. İki ünlü isim hakkında ortaya atılan evlilik iddialarına ise henüz bir yanıt gelmedi.

Geçtiğimiz hafta Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile kutlamış ve duygusal bir açıklama yazısı yazmıştı. Kişisel sosyal medya hesabında oyuncu sevgilisi Şahin ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Cedi Osman, bu paylaşımı ile adeta aşkını haykırmıştı.

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in 27. yaşını yazmış olduğu romantik mesajı ile kutlamış ve her ne yazsa yetmeyeceğini söylemişti. Her ne yazsa da sevgilisi Ebru Şahin’i anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade eden ünlü basketbolcu Cedi Osman, yapmış olduğu paylaşımı “İyi ki doğdun güzel suratlım, seni seviyorum” şeklinde tamamlamıştı.

Hercai isimli televizyon dizisi projesinde kariyerinde parlama noktasını yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, hakkında çıkan aşk haberlerini ilk olarak yalanlamıştı fakat Cedi Osman ile oyuncunun fotoğrafları ortaya çıkmış ve bu fotoğraflar sonrasından beraberlik kabul edilmişti. Daha sonra birliktelikleri hakkında da konuşan Şahin, Cedi Osman ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yapmış ve Cedi Osman ile küçüklüklerinden beri farklı çevrelerde büyüdüklerini ancak her zaman aynı içgüdü ile hareket ettiklerini fark ettiklerini belirtmişti. Hayata farklı yerden baktıklarını ancak aldıkları tadın aynı olduğunu ifade eden oyuncu Şahin, sevgilisi ile konuşmasına gerek kalmadan her şeyin hallolduğunu ve aralarında bu şekilde bir bağ olduğunu açıklamıştı.