Çeçenistan, Cadılar Bayramında Üç 'Cadıyı' Tutukladı

Yerel devlet televizyonu, şüphelilerin haritalar, tarot kartları ve bunlardan birinin Kalmıkya'nın Budist bölgesinden İslam cumhuriyetine getirdiği sihirli bir taşla "suçüstü yakalandıklarını" bildirdi. Kadınların halk hekimliği yapıp yapmadığı veya tutuklamaların başka tür bir baskının vekili olup olmadığı belli değil - bazen güçlü adam Ramzan Kadırov'un liderliğindeki büyük ölçüde kanunsuz cumhuriyette olduğu gibi.

Grozni TV'nin uzun süren soruşturması, Zulai Kurashevaya, Tumisha Kunumirovaya ve Irina Adyevaya'nın neredeyse iki hafta boyunca gizlice filme alındığını ortaya çıkardı.

Grenli gizli görüntü parçacıkları, kadınların olağanüstü güçlerle övündüğünü gösteriyor gibi görünüyor. Biri tüberkülozu iyileştirebileceğini iddia ediyor; başka biri de geleceği tahmin ettiğini.

Muhabir, "Bu kadının ulusal bir televizyon raporunun kahramanı olacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yoktu" diye araya giriyor. Ramzan Kadırov'un 249. özel motorlu taburunun askerleriyle çevrili - tutuklamaları yapan adamlar bunlardı - üç kadın şüpheli, aslında cadı olmadıklarını protesto etti.

İnsanlara ellerinden geldiğince yardım ediyorlardı, dedi kadınlar: Doğal şifacılar, elbette, ama tam okültistler değil. Protestoları, cumhuriyetin cadı avında ön saflarda rol oynayan Çeçenya'nın “İslami Tıp Merkezi”nden doktorları etkilemedi. Merkezin başhekimi Adam Elzhurkayev, The Independent'a Çeçenya'yı büyücülükten kurtarma operasyonuyla kişisel olarak ilgilendiğini doğruladı. Kendisine “onlarca kurban” geldiğini söyledi.

Savunmasız insanları önemli miktarda parayla ayrılmaya ikna etmek için bir “çeşitli gizli planlar” bildirdiler. "Bu kadınlar İslam ve Rus yasalarına göre yasaklanmış eylemlerde bulunuyorlar" dedi. “İnsanlara hayatlarını 15.000, 35.000, 40.000 ruble (150-400 £) karşılığında düzeltebileceklerini söylüyorlar.”

Bay Elzhurkayev, yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde “iyileştirici” şeytan çıkarma ayinleri yaparak üzerine düşeni yapıyor. (“Başka türlü çalışmak imkansız” diyor.) Kullandığı yöntemler, kadınlarda neyin yanlış olduğuna – onlar her zaman kadındır – ve akıl hastası mı yoksa “sahip” mi olduklarına bağlıdır.

“Yağları, duman solumalarını ve ellerimizin avuçlarını kullanıyoruz” diyor. “Biz de Kuran ayetlerini okuyoruz. Bir insanı bu şekilde temizleyebiliriz.” Terapinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, Bay Elzhurkayev'in merkezi, kadınları erkek akrabalarının gözetimine bırakıyor. Büyünün sona ereceği konusunda bir anlaşma imzalamaları gerekiyor.

Resmi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılan üç kadın için de durum böyleymiş gibi görünüyor. Elzhurkayev, "Onların sadece bir imza ile gitmesine izin verdik" dedi.