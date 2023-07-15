Son dakika haberiyle birlikte Ziraat Bankası, kredi kullanacak olan kart sahipleri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, bu kampanya ile 90.000 TL'ye kadar, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olarak başvurularını yapabilir ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu kredilere erişebilirler.

Başvuru işlemleri için en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Banka şubelerine giderek başvuru yapacak olan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisiyle görüşerek başvuru sonucunu alabilirler. Başvurular onaylandığında 90.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kart sahipleri, bu fırsattan sadece kendileri faydalanabilecektir. 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve konut kredisi imkanlarından yararlanmak için şubeler veya dijital platformlar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası, sunduğu bu fırsatlarla güncel koşullarda çeşitli ayrıcalıklar sunmaktadır.

Ziraat Bankası, geniş bir hizmet yelpazesiyle en iyi fırsatları sunarak müşterilerine hizmet vermeyi başarmaktadır. Tüm hizmetler, uluslararası bankacılık standartlarıyla uyumlu olarak sunulmaktadır.

Özetle, Ziraat Bankası'nın kart sahiplerine özel ihtiyaç kredisi kampanyası, hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanma imkanı sunmaktadır. Ancak kredi kullanmadan önce şartları dikkatlice incelemeniz ve geri ödeme planınızı gözden geçirmeniz önemlidir.