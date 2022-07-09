Cebinde Ziraat Bankası Banka Kartı Olan Kişilere, 65.000 TL Ödeme Yapılacağı Açıklandı! Son Gün 25 Temmuz 2022...

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada, cebinde, Ziraat Bankası kartı olan vatandaşları artık şubelere gitmeden 65.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğin nakit kampanyası duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası, cebinde bankamatik kartı kullanan vatandaşlara internet bankacılığı şifresi alması durumunda ve banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bankaya gitmeden internet bankacılığı üzerinden 65000 TL 24 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Devlet bankası olan ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak bireysel ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişileri internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, Ziraat bankasından ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlemlerini yapabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için ayrıca internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

Kamu bankası olan Ziraat Bankasının yapmış olduğu son kampanyada 65.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların bankalar üzerinde şartları uygun olması durumunda kredi alabileceği haberi geldi. 65000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız mobil uygulama şifresiyle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden işlem gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilecekleri limiti en fazla 50000 TL olmaktadır. bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kampanya detayları hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz.