Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla, nakit ihtiyaçları olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi imkanı sunduğunu açıkladı. Akbank'ın 50.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurarak katılan müşterilere, kredi kullanacakları tutara göre 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunulmaktadır.

SMS Kredi Başvurusu

Akbank, kredi başvurusunu kolaylaştırmak ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak amacıyla cep telefonu üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sağlamaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri yeterlidir.

44 25 numarasına gönderilen SMS başvurusu sonrasında kredi kullanmak isteyen müşteriler, başvurularının hızlı bir şekilde değerlendirilerek kredi ödemelerini alabilmektedir.

Cep telefonu üzerinden SMS göndererek kredi başvurusunda bulunmak, müşterilere anında katılım imkanı sağlamaktadır. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirildiği bu kampanyalara 5 dakika içinde katılarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için bankanın kredi şartlarına uygun olmanız yeterlidir. Başvuru şartlarını karşılayan tüm müşteriler, aynı gün içinde kolaylıkla başvurularını yapabilir ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilirler. Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ayrıca Akbank direkt uygulamasını kullanan kişilerde bankalara gitmeden kredi alabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması ve bu bankalardan kredi almak istiyorsanız hemen aynı gün içinde Akbank Direkt uygulaması ile birlikte işlemlerinizi hemen yapın ve kredinizi hemen kullanın!