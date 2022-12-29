Cebinde Akbank kredi kartı ile Bankamatik kartı olanlar, Dikkat! Banka 48.000 TL Ödeme yapacağını açıkladı!

Cebinde, Akbank kredi kartı bankamatik kartı veya banka hesabı olan herkes vatandaş olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, Akbank üzerinden 48000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, Akbank üzerinden alacakları kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlem yapılabilmektedir.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da onay alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda nasıl bulunur?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların cebinde, Akbank, kartı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak bankadan kredi işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda 48000 TL krediyi 36 ay vadeli olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanmaktadır.

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelir. Sms ile kredi almak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, 48000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına ücretli mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Akbank'a kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvurular, daha hızlı değerlendirilmektedir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların onayı almaları durumunda en yakın Akbank şubesinden veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz.